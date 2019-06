von: Marco Tito Aronica (25. Juni 2019)

Im Rahmen der „14 Tage Sommer”-Herausforderungen, müsst ihr sechs Beach-Partys besuchen. Wir zeigen euch die Fundorte der Beach-Partys auf der Karte, damit ihr bei der Hitze nicht lange suchen müsst und euch keinen Sonnenbrand einfangt.

Am 25. Juli 2019 startete das Sommer-Event „14 Tage Sommer” in Fortnite. Täglich könnt ihr Herausforderungen lösen, um Tänze, Waffen-Skins und Sprays freizuschalten. Den ersten Schritt machen die Beach-Partys.

Sieht doch ganz spaßig aus, so eine Beach-Party in Fortnite, oder was meint ihr?

Fundorte aller Beach-Partys in Fortnite

Beach-Partys sind kleine Gebiete, die ihr vor allem an den bunten Luftballons und Schirmen sowie den Eiscreme-Wagen erkennt. Ihr müsst diesen lediglich einen Besuch abstatten und schon werden sie im Fortschritt der Herausforderung erfasst. Wir haben eine Bilderstrecke erstellt, die euch die Fundorte aller Beach-Partys für diesen Auftrag zeigt:

Als Belohnung erhaltet ihr das seltene Emote „Endstation Meeresgrund”. Außerdem müsst ihr sechs Beach-Partys finden, wenn ihr die „14 Tage Sommer”-Challenges allesamt abschließen wollt. Hier die Links zu den Seiten in der Bilderstrecke:

Auf der Suche nach Herausforderungen haben wir schon einige traurige Fails erlebt...

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.