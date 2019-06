von: Marco Tito Aronica (26. Juni 2019)

Alle Herausforderungen mit Lösungen in Season 9 - Fortnite

Mithilfe der Herausforderungen in Season 9 könnt ihr euren Battle Pass leveln und einige tolle Extras wie Skins, Gleiter, Spitzhacken und Tänze freischalten. Wir präsentieren euch hier nicht nur alle Herausforderungen jeder Woche, sondern verlinken euch auch gleichzeitig unsere Guides dazu, damit ihr diese schnell lösen könnt.

Wir aktualisieren diesen Guide jede Woche, wenn die neuesten Herausforderungen pünktlich am Donnerstag um 15 Uhr freigeschaltet werden.

Wie liefern euch eine Überblick über alle Herausforderungen in Season 9.

Die Herausforderungen in Season 9

Obwohl es im sogenannten Free Pass auch kostenlose Herausforderungen gibt, müsst ihr euch den Battle Pass für 950 V-Bucks kaufen, wenn ihr Zugang zu allen Herausforderungen haben wollt. Dazu zählen auch die Rätsel rund um die Fortbytes. Folgt dem Link zum Guide, wenn ihr die Fundorte der Mikrochips sucht.

Im Vergleich zu vergangenen Saisons hat sich in Season 9 kaum etwas an den Herausforderungen verändert. Die Art und Weise der Aufträge sowie die Belohnungen solltet ihr aus anderen Spielzeiten kennen. Ihr verdient Sterne bzw. Stufen für den Battle Pass und wenn ihr 10 erreicht habt, steigt ihr im Level um Eins auf. Allerdings könnt ihr auch durch Erfahrungspunkte im Level aufsteigen und Extras freischalten. Nachfolgend präsentieren wir euch eine Übersicht über alle Herausforderungen in Fortnite:

Woche 7: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 7 Kategorie Belohnung Durchsucht sieben Truhen bei Junk Junction oder Neo Tilted. Free Pass 5 Sterne Sucht an Orten mit unterschiedlichen Namen nach sieben Munitionsbehältern. Free Pass 5 Sterne Eliminiert drei Gegner mit einer schallgedämpften Waffe. Free Pass 10 Sterne Fügt Gegnern 200 Schaden zu, während du in einem Fahrzeug bist. Battle Pass 10 Sterne • Phase 1: Besucht The Block und Loot Lake im Verlauf eines einzigen Matches.

• Phase 2: Besucht Fatal Fields und Neo Tilted im Verlauf eines einzigen Matches.

• Phase 3: Besucht Snobby Shores und Mega Mall im Verlauf eines einzigen Matches. Battle Pass 5 Sterne Durchsucht eine Truhe und nutzt einen Verkaufsautomat sowie ein Lagerfeuer im Verlauf eines Matches. Battle Pass 10 Sterne Erzielt drei Eliminierungen aus maximal 5 m Entfernung. Battle Pass 10 Sterne

Hinweis: Es folgen alle Herausforderungen der vergangenen Wochen in Fortnite. Bis zum Ende von Season 9 könnt ihr diese immer noch abschließen. Auch den Battle Pass könnt ihr euch auch später noch kaufen. Ob ihr dann allerdings genug Zeit für all diese Herausforderungen habt, ist schwer zu sagen.

Auch beim Abschließen einiger Herausforderungen sind lustige Fails entstanden. Schaut mal rein:

Woche 6: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 6 Kategorie Belohnung • Phase 1: Landet bei Lucky Landing.

• Phase 2: Landet bei Loot Lake.

• Phase 3: Landet bei Shifty Shafts.

• Phase 4: Landet bei Frosty Flights.

• Phase 5: Landet bei Haunted Hills. Free Pass 5 Sterne Fügt Gegnern 500 Schaden mit Maschinenpistolen zu. Free Pass 5 Sterne • Phase 1: Durchsucht drei Truhen bei einem Brennpunkt.

• Phase 2: Durchsucht drei Munitionsbehälter bei einem Brennpunkt.

• Phase 3: Erzielt eine Eliminierung bei einem Brennpunkt.



Lösung: Brennpunkte sind gelb markierte Gebiete, in denen es potentiell mehr Beute gibt. Battle Pass 10 Sterne Fügt einem Fahrzeug 200 Schaden zu, das von einem Gegner gesteuert wird. Battle Pass 5 Sterne Setzt in drei verschiedenen Matches einen Sturmdreher ein. Battle Pass 5 Sterne Nutzt zwei verschiedene Fahrzeuge im Verlauf eines Matches. Battle Pass 10 Sterne Eliminiert drei Gegner bei The Block oder Fatal Fields. Battle Pass 10 Sterne

Woche 5: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 5 Kategorie Belohnung Fügt Gegnern mit Granaten, Dynamit oder Stinkbomben 200 Schaden zu. Free Pass 5 Sterne Durchsucht sieben Truhen bei Salty Springs oder Frosty Flights. Free Pass 5 Sterne Eliminiert einen Gegner in fünf verschiedenen Matches. Free Pass 10 Sterne • Phase 1: Absolviert eine Runde auf einer Wüstenrennstrecke.

• Phase 2: Absolviert eine Runde auf einer Schneerennstrecke.

• Phase 3: Absolviert eine Runde auf einer Graslandrennstrecke.



Lösung: Die Wüstenrennstrecke findet ihr bei der Koordinate J6, die Schneerennstrecke bei C9 und die Graslandrennstrecke bei C1. Battle Pass 5 Sterne Platziert Fallengegenstände in fünf verschiedenen Matches. Battle Pass 5 Sterne Besucht im Verlauf eines Matches fünf verschiedene Windkraftanlagen.



Lösung: Die Windkraftanlagen findet ihr vor allem auf den Bergen im Nordwesten der Karte bei Pleasant Park, Haunted Hills und The Block. Battle Pass 10 Sterne Erzielt drei Eliminierungen bei Himmelsplattformen. Battle Pass 10 Sterne

Woche 4: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 4 Kategorie Belohnung Fügt Gegnern 500 Schaden mit Scharfschützengewehren zu. Free Pass 5 Sterne • Phase 1: Tanzt in einem holografischen Tomatenkopf.

• Phase 2: Tanzt in einem Durrr-Burgerkopf.

• Phase 3: Tanzt auf einem gigantischen Teigtaschenkopf. Free Pass 5 Sterne Erzielt drei Eliminierungen mit legendären Waffen. Free Pass 10 Sterne Zerstört eine Beutedrohne in drei verschiedenen Matches.



Lösung: Beutedrohnen findet ihr vor allem in gelb markierten Gebieten, die auch als Brennpunkte bezeichnet werden. Die Drohnen schweben überall im Gebiet herum. Battle Pass 10 Sterne • Phase 1: Landet bei Polar Peak.

• Phase 2: Landet bei Lazy Lagoon.

• Phase 3: Landet bei Salty Springs.

• Phase 4: Landet bei The Block.

• Phase 5: Landet bei Lone Lodge. Battle Pass 5 Sterne Eliminiert drei Gegner bei Haunted Hills oder Dusty Divot. Battle Pass 10 Sterne Besucht fünf verschiedenen benannte Orte in einem einzelnen Match. Battle Pass 10 Sterne

Woche 3: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 3 Kategorie Belohnung • Phase 1: Vollführt einen Trick mit einem Driftboard.

• Phase 2: Bleibt drei Sekunden mit der Quadramme in der Luft.

• Phase 3: Zerstört drei gegnerische Strukturen mit einem Fahrzeug. Free Pass 5 Sterne Durchsucht sieben Truhen bei Lonely Lodge oder Polar Peak. Free Pass 5 Sterne Fügt einem Gegner innerhalb von 10 Sekunden nach Nutzung eines Windkanals 200 Schaden zu. Free Pass 10 Sterne • Phase 1: Besucht Happy Hamlet und Shifty Shafts im Verlauf eines einzigen Matches.

• Phase 2: Besucht Sunny Steps und Dusty Divot im Verlauf eines einzigen Matches.

• Phase 3: Besucht Haunted Hills und Salty Springs im Verlauf eines einzigen Matches. Battle Pass 5 Sterne Werft die Wurfscheibe und fangt sie auf, bevor sie den Boden berührt.



Lösung: Die Wurfscheibe schaltet ihr auf Stufe 35 frei. Werft sie schräg in die Luft und fangt sie einfach beim Sinkflug wieder auf. Battle Pass 5 Sterne Eliminiert drei Gegner mit einer Explosionswaffe. Battle Pass 10 Sterne Fügt fünf Gegnern im Verlauf eines Matches mit verschiedenen Waffen Schaden zu. Battle Pass 10 Sterne

Woche 2: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 2 Kategorie Belohnung Lasst euch in fünf verschiedenen Matches von Ventilatoren hochschleudern. Free Pass 5 Sterne • Phase 1: Landet bei Snobby Shores.

• Phase 2: Landet bei Fatal Fields.

• Phase 3: Landet bei Sunny Steps.

• Phase 4: Landet bei Dusty Divot.

• Phase 5: Landet bei Happy Hamlet. Free Pass 5 Sterne Eliminiert drei Gegner bei Sunny Steps oder Shifty Shafts. Free Pass 10 Sterne Fügt Gegnern 500 Schaden mit Pistolen zu. Battle Pass 5 Sterne Besucht ein übergroßes Telefon, ein großes Piano und eine riesige Tanzender-Fisch-Trophäe.



Lösung: Wo ihr die drei gesuchten Gegenstände findet, erfahrt ihr im verlinkten Guide. Free Pass 5 Sterne Durchsucht im Verlauf eines Matches eine Truhe an drei verschiedenen benannten Orten. Battle Pass 10 Sterne • Phase 1: Eliminiert einen Gegner aus mindestens 50 m Entfernung.

• Phase 2: Eliminiert einen Gegner aus mindestens 75 m Entfernung.

• Phase 3: Eliminiert einen Gegner aus mindestens 100 m Entfernung. Battle Pass 10 Sterne

Woche 1: Herausforderungen im Überblick

Herausforderungen in Woche 1 Kategorie Belohnung • Phase 1: Lasst euch bei Neo Tilted von einem Windkanal tragen.

• Phase 2: Lasst euch bei Mega Mall von einem Windkanal tragen. Free Pass 5 Sterne Besucht alle sieben Himmelsplattformen.



Lösung: Überall auf der Karte schweben Festungen herum, die ihr nur besuchen müsst. Der verlinkte Guide zeigt euch alle Fundorte. Free Pass 5 Sterne Fügt einem Gegner innerhalb von 10 Sekunden nach Einsatz einer Schattenbombe 200 Schaden zu. Free Pass 10 Sterne Sammelt einen legendären Gegenstand in fünf verschiedenen Matches auf. Battle Pass 5 Sterne Durchsucht sieben Truhen bei Lucky Landing oder Loot Lake. Battle Pass 5 Sterne Erreicht drei Eliminierungen mit Zielfernrohrwaffen. Battle Pass 10 Sterne • Phase 1: Fügt Gegnern aus einer mindestens zwei Stockwerke höheren Position Schaden zu.

• Phase 2: Fügt Gegnern aus einer mindestens vier Stockwerke höheren Position Schaden zu.

• Phase 3: Fügt Gegnern aus einer mindestens sechs Stockwerke höheren Position Schaden zu. Battle Pass 10 Sterne

Aktuell gibt es zusätzliche Herausforderungen im Rahmen des "14 Tage Sommer"-Events. Täglich werden neue Herausforderungen freigeschaltet, mit denen ihr sommerliche Hintergrundbilder, Sprays oder Waffen-Skins freischaltet.

