von: Sergej Jurtaev (27. Juni 2019)

Gewächshäuser gehören zu den Sehenswürdigkeiten in Harry Potter – Wizards Unite, die ihr auf der Karte finden könnt. Ihr erkennt sich ganz leicht an der blauen Farbe und der großen Glaskuppel. Gewächshäuser sind für das Sammeln von Zaubertrankzutaten sehr wichtig. Wir erklären euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Das erwartet euch in Harry Potter - Wizards Unite!

Zutaten im Gewächshaus erhalten

Wenn ihr ein Gewächshaus betretet, könnt ihr in der unteren Leiste zwischen zwei Optionen wählen: „Gewächshaus“ und „Züchten“. Im standardmäßigen ersten Bildschirm werden euch drei Pflanzentöpfe angezeigt, von denen ihr einen auswählen könnt. Daraufhin erhaltet ihr entweder zufällige Zaubertrankzutaten oder auch etwas Zauberenergie. Anschließend startet ein Cooldown von 5 Minuten. Erst danach könnt ihr in dem Gewächshaus einen weiteren Topf plündern.

Eigene Samen im Gewächshaus züchten

Der rechte Bildschirm „Züchten“ ist deutlich interessanter, denn hier könnt ihr eigene Samen pflanzen. Wählt ihr diese Option aus, wird euch entweder ein leerer oder ein bereits von einem anderen Spieler bepflanzter Topf angezeigt. Ist der Topf leer, könnt ihr aus einer Liste (siehe untere Tabelle) eine Zaubertrankzutat aussuchen, die ihr haben wollt. Euch wird dabei angezeigt, wie viele Samen und wie viel Wasser ihr zum Säen benötigt. Samen und Wasser findet ihr auf der Karte.

Habt ihr die Samen eingepflanzt, könnt ihr Zauberenergie verwenden, um den Ertrag zu erhöhen. Ihr müsst die Grenzwerte in der oberen Leiste überschreiten, um den entsprechenden Output zu erhalten. Wenn ihr euch entschieden habt, Zauberenergie zu verwenden, müsst ihr das mit dem Herbevicus-Zauber bestätigen.

Andere Spieler können das Gewächshaus aufsuchen und sich am Ertrag beteiligen, indem sie ebenfalls Energie einsetzen. Wenn ihr in einem Gewächshaus einen benutzen Topf vorfindet, steht euch diese Option natürlich auch zur Verfügung.

Ein Timer zeigt euch an, wie lange es dauert, bis die Zaubertrankzutat gewachsen ist. Ihr findet sie dann anschließend draußen vor dem Gewächshaus. Jeder Spieler, der sich am Wachstumsprozess beteiligt hat, kann die Ernte abholen. Doch keine Sorge: Es ist genug für alle da!

Aber Achtung! Ihr habt nur 30 Minuten Zeit, um zum Gewächshaus zurückzukehren und die Pflanzen einzusammeln, nachdem sie gewachsen sind. Tut ihr das nicht, ist die Ernte verloren. Ihr müsst euch immer genau merken, wann und wo ihr Zutaten abholen könnt, da es dem Spiel hier noch an Komfortfunktionen mangelt.

Alle Samen im Überblick

Die folgende Tabelle fasst für euch zusammen, welche Samen ihr pflanzen könnt, wie hoch der Ertrag ist, wie lange es dauert und wie viel Wasser ihr investieren müsst.