von: Marco Tito Aronica (27. Juni 2019)

In Woche 8 müsst ihr drei Uhren besuchen, die über die gesamte Karte verteilt zu finden sind. Zwei Uhren sind besonders gut versteckt und sind nur aufmerksamen Augen vorbehalten. Wir zeigen euch alle Fundorte auf der Karte.

Solltet ihr noch ein paar Fortbytes suchen, dürfte euch dieses Video zu #70 weiterhelfen.

Alle Fundorte der Uhren

Die Uhren findet ihr in Junk Junction, Neo Tilted und Happy Hamlet. Bis auf einen auffälligen Uhrenturm im Schneegebiet, findet ihr die Uhren in den anderen Gebieten am Boden. Besucht alle drei Zeitmesser, um fünf Sterne für den Battle Pass abzugreifen. Wir zeigen euch nachfolgend alle Fundorte der Uhren in Woche 8.

Uhr in Junk Junction

Die Uhr in Junk Junction findet ihr bei der Koordinate B2. Betretet ihr das Gebiet vom Süden aus, seht ihr hinter dem gelben Bagger und dem Schild einen eingestürzten Turm. Am Fuße dieses Turmes, findet ihr die erste der Uhren auf der westlichen Seite. Auf dem folgenden Bild seht ihr genau, wo ihr nach der Uhr suchen müsst:

Der Uhrenturm in Junk Junction wurde eingerissen, daher findet ihr die Uhr hier am Boden.

Uhr in Neo Tilted

Im Süden von Neo Tilted findet ihr die zweite Uhr bei der Koordinate D6. Landet ihr in Neo Tilted, könnt ihr die gesuchte Uhr schon gut erkennen. Es handelt sich nämlich um eine Art Funkturm, um den eine digitale Uhrzeit herum schwebt. Ihr werdet den Fundort der zweiten Uhr kaum übersehen können, wenn ihr wisst, nach welchem Gebäude ihr suchen müsst:

Die außergewöhnliche Uhr in Neo Tilted ist gut sichtbar, wenn man weiß, wie sie aussieht.

Uhr in Happy Hamlet

Auch im Schneegebiet findet ihr eine von drei Uhren. Diese ist besonders einfach zu finden, da es sich hier um einen großen Uhrenturm handelt. Der Fundort befindet sich bei der Koordinate D9 in Happy Hamlet. Auch hier werdet ihr die Uhr wohl schon sehen, wenn ihr euch der Stadt am Gleiter hängend nähert. Wo ihr genau suchen müsst und die Herausforderung rund um die Uhren abschließt, seht ihr hier:

Der große Uhrenturm in Happy Hamlet ist nicht zu übersehen. Er überragt alle anderen Gebäude.

Die Suche nach den Uhren in Woche 8 ist schnell absgeschlossen, daher erhaltet ihr wohl auch nur fünf Sterne für den Erfolg und nicht zehn wie sonst üblich. Mithilfe unserer Kartenausschnitte habt ihr alle Uhren schnell besucht. Es reicht, wenn ihr euch auf einige Meter näehrt.

