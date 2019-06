von: Sergej Jurtaev (27. Juni 2019)

Wenn ihr das Beste aus eurem Rennauto in F1 2019 herausholen wollt, müsst ihr euch zwangsläufig mit den manuellen Einstellungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Als Hilfestellung findet ihr in der folgenden Bilderstrecke hilfreiche Setups für alle Strecken!

F1-Veteranen wird alles sehr vertraut vorkommen, denn die Anpassungen waren in den letzten Jahren immer sehr ähnlich. Werft also gegebenenfalls auch einen Blick in unsere F1 2018-Setups – es kann schadet nicht..

Setups für trockene und nasse Strecken in F1 2019

Die von uns aufgelisteten Setups sollen euch hauptsächlich als Einstiegshilfe dienen. Setups sind nicht universell und müssen von euch womöglich noch etwas angepasst werden. Das kommt unter anderem darauf an, mit welchem Auto ihr fahrt und welche Steuerungsoption ihr verwendet. Probiert die Setups aus und justiert bei Bedarf etwas nach.

Mit den richtigen Setups könnt ihr das Potenzial eures Autos ausschöpfen.

Klar ist auch, dass sich das Fahrverhalten eures Autos je nach Wetterlage komplett ändern kann. Deshalb haben wir für euch je ein Setup für eine trockene und eine nasse Strecke zusammengefasst. Benutzt die Verlinkungen, um euch direkt das gesuchte Setup in der Bilderstrecke ansehen zu können.

Australien trocken nass

Bahrain trocken nass

China trocken nass

Aserbaidschan trocken nass

Spanien trocken nass

Monaco trocken nass

Kanada trocken nass

Frankreich trocken nass

Österreich trocken nass

Großbritannien trocken nass

Deutschland trocken nass

Ungarn trocken nass

Belgien trocken nass

Italien trocken nass

Singapur trocken nass

Russland trocken nass (folgt)

Japan trocken nass (folgt)

Mexiko trocken nass

USA trocken nass (folgt)

Brasilien trocken nass

Abu Dhabi trocken nass (folgt)



