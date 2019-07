von: Sergej Jurtaev (02. Juli 2019)

In F1 2019 erhaltet ihr die beste Kontrolle über euer Auto, wenn ihr ein Lenkrad als Steuerungsoption nutzt. Da die Simulation – vor allem ohne Fahrhilfen – bei Fehlern unerbittlich ist, kann die Kontrolle mit dem Pad in schwierigen Kurven schnell abhandenkommen. Wir verraten euch einen simplen Trick, der es euch etwas leichter macht!

Mit der richtigen Technik kommt ihr auch mit dem Pad durch jede Kurve.

So lenkt ihr geschmeidiger in den Kurven

Mit einem Lenkrad könnt ihr jeden Lenkeinschlag genauer erfassen und kommt deswegen besser auf der Rennstrecke zurecht. Spielt ihr stattdessen mit einem Controller, könnt ihr auf den ersten Blick den Analogstick nur nach links und rechts bewegen. Dadurch lenkt ihr hart ein und es kann zu einem hakeligen Fahrverlauf kommen, den ihr vermutlich versucht, ständig zu korrigieren. Im schlimmsten Fall verliert ihr die Kontrolle über das Auto.

Wie es besser geht: Zieht den Analogstick nach oben und haltet ihn am Rand. Dreht den Stick dann von oben entlang des Randes nach links oder rechts. Statt „links und rechts“ habt ihr so einen Bereich von 180 Grad, in dem eure Lenkbewegungen registriert werden. Damit könnt ihr auch feine Justierungen vornehmen und sanft durch die Kurven fahren. Ein simpler, aber effektiver Trick!

Worauf ihr beim Steuern noch achten solltet

Wie beim Lenken, solltet ihr auch beim Beschleunigen und Bremsen von abrupten Eingaben absehen. Es kommt natürlich auch auf die Situation bzw. Kurve an, aber achtet darauf, dass ihr die Trigger geschmeidig eindrückt, um z. B. Gas zu geben. Dadurch bekommt ihr ein viel besseres Gefühl für das Auto.

Euer rechter Daumen sollte dabei die X- und Viereck-Taste (bzw. A und X auf Xbox) abdecken, damit ihr sowohl den Gang hoch- als auch runterschalten könnt, ohne den Daumen viel zu bewegen.

Wenn ihr trotz der vorgestellten Lenkmethode Probleme habt, solltet ihr einen Blick in die Controller-Einstellungen werfen. Hier könnt ihr die Intensität eurer Eingaben regulieren und z. B. den Spielraum beim Lenken verändern, falls das Auto über- oder untersteuert.

Da es sehr subjektiv ist, gibt es hier leider keine universellen Controller-Einstellungen. Ihr müsst das für euch selbst herausfinden, indem ihr jede Menge fahrt und die Regler justiert, um das für euch beste Fahrgefühl zu erhalten.

Das erwartet euch in F1 2019!

