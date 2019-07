von: Marco Tito Aronica (03. Juli 2019)

Fortbyte #52 in der Roboterfabrik (Season 9) - Fortnite

Fortbyte #52 findet ihr bei einer Roboterfabrik, die sich neuerdings bei Pressure Plant befindet. Obendrauf müsst ihr das Spraymotiv „Bot” freigeschaltet haben. Wir zeigen euch, wo genau ihr Fortbyte #52 finden und eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Auch zum Ende der Saison lohnt es sich noch, den Battle Pass für 950 V-Bucks zu kaufen, denn nur dann erhaltet ihr auch Zugang zu den Fortbyte-Herausforderungen und somit Fortbyte #52.

Fortbyte #52 in der Roboterfabrik finden

Die gesuchte Roboterfabrik, in der sich Fortbyte #52 befindet, liegt bei der Koordinate H4 - bei Pressure Plant. Die Beschreibung nennt den Fundort aber nur sehr ungenau, da der Mikrochip eher außerhalb jeglicher Gebäude zu finden ist. An markierter Stelle liegt Fortbyte #52 in der Ecke, wo sich Steinwand und Beton treffen. Hier müsst ihr irgendwo das Spraymotiv „Bot” einsetzen, denn erst dann könnt ihr den Chip aufsammeln:

Fortbyte #52 liegt direkt in der Ecke. Von einer Roboterfabrik ist nichts zu sehen...

Das Spraymotiv „Bot” schaltet ihr erst ab Stufe 85 im Battle Pass frei. Das dürften Vielspieler schon erreicht haben, einige von euch müssen aber wohl noch einige Herausforderungen abschließen, um Fortbyte #52 dann endlich aufsammeln zu können.

