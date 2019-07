von: Marco Tito Aronica (04. Juli 2019)

Die Season nähert sich dem Ende. In Woche 9 müsst ihr drei Sonnenkollektoren finden, die sich im Schnee, in der Wüste und im Dschungel befinden. Um euch die Suche zu erleichtern, zeigen wir euch hier die Fundorte aller Sonnenkollektoren auf der Karte.

Wer fünf Battle-Sterne zum Ende von Season 9 abstauben möchte, der sollte auch die Herausforderungen aus Woche 9 erledigen. Wir helfen euch dabei, die Sonnenkollektoren zu finden.

Fundorte aller Sonnenkollektoren

Die Sonnenkollektoren könnt ihr schon aus großer Entfernung erspähen. Die Solarzellen stehen zur Sonne gerichtet im Schnee, in der Wüste und im Dschungel. Für die Herausforderung aus Woche 9 müsst ihr euch diesen nur bis auf wenige Meter nähern und schon wird der Fortschritt registriert. Wo ihr alle Sonnenkollektoren findet, seht ihr nachfolgend.

Sonnenkollektor im Schnee

Die Sonnekollektoren im Schnee findet ihr hinter den beiden Hangars bei Frosty Flights und der Koordinate A8. Hier gibt es auch ein paar Seilbahnen, mit denen ihr schnell aus der Gefahrenzone entkommt.

Das sind sie Sonnenkollektoren ganz im Westen der Karte.

Sonnenkollektor in der Wüste

Reist zur Koordinate I8, wenn ihr die Sonnenkollektoren in der Wüste finden wollt. Die Solarzellen stehen auf der Spitze des Hügels im Osten von Paradise Palms.

Hier seht die Sonnenkollektoren, die ihr im Osten der Wüstenlandschaft findet.

Sonnenkollektor im Dschungel

Ganz im Nordosten der Karte - bei der Koordinate H2 - findet ihr weitere Sonnenkollektoren im Dschungel. Nördlich von Pressure Plant oder östlich der heißen Quellen, stehen die Solarzellen auf einem Berg.

Im tiefen Dschungel wird hier Energie mit Sonnenkollektoren generiert.

Ihr könnt alle drei Fundorte der Sonnenkollektoren in einem einzelnen Match besuchen. Es gibt für diese Herausforderung in Woche 9 keine Phasen. Schnappt euch ein beliebiges Fahrzeug und reist um die Karte. Oder ihr landet einfach in drei verschiedenen Runden bei jeweils einer der Sonnenkollektoren.

