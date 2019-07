von: Sergej Jurtaev (08. Juli 2019)

In der vorletzten Aufgabe des „14 Tage Sommer“-Events in Fortnite – Battle Royale müsst ihr eine winzige Gummiente finden. Den Hinweis auf den Fundort könnt ihr auf einem bestimmten Ladebildschirm finden. Wir nehmen euch die Arbeit ab und zeigen euch, wo ihr hin müsst!

Mit dieser Karte schnappt ihr euch die Gummiente im Nu.

Hier findet ihr die winzige Gummiente

Um die Gummiente aufzuspüren, müsst ihr schnellstmöglich in den Süden der Karte aufbrechen. Südlich von Paradise Palm marschiert ihr zu der Grenze der Koordinaten H10 und I10. Die Gummiente liegt dort in einer Badewanne, die neben einem Baum steht. Die obere Karte zeigt euch den genauen Standort. Schaut alternativ in das Video des YouTube-Kanals HarryNinetyFour rein.

Was ihr dabei beachten müsst: Die Gummiente gibt es nur einmal im Match. Wenn bereits jemand die Ente eingesammelt hat, könnt ihr sie euch nicht mehr schnappen – umgekehrt genauso.

Das bedeutet natürlich auch, dass der Fundort der Gummiente aktuell ein beliebtes Ziel für sehr viele Spieler ist. Bleibt also sehr wachsam, wenn ihr euch in die Nähe der Ente wagt.

Als Belohnung schaltet ihr im Übrigen – passend zum Thema – Strand-Musik für die Lobby frei.

