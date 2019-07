von: Sergej Jurtaev (09. Juli 2019)

Heute, am 9. Juli 2019, endet das „14 Tage Sommer“-Event in Fortnite – Battle Royale. Zum Abschluss müsst ihr euch auf die Suche nach 7 Grills machen, die ihr mit dem Erntewerkzeug „Grillarsenal“ zerstören müsst. Mit unserer Karte findet ihr die Grills ganz leicht!

Auf der Karte haben wir die Fundorte der meisten Grills für euch markiert.

So zerstört ihr 7 Grills

Um die Aufgabe überhaupt absolvieren zu können, benötigt ihr erst einmal das Erntewerkzeug „Grillarsenal“. Dieses habt ihr hoffentlich schon im Zuge des Events erhalten, nachdem ihr die Aufgabe „Zünde Feuerwerk am ganzen Flussufer“ abgeschlossen habt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, solltet ihr das schnell nachholen, damit das Zerstören der Grills gezählt wird.

Habt ihr das Grillarsenal bereits, könnt ihr euch sieben Punkte aus der oberen Karte aussuchen und sie alle abarbeiten. Im Video des YouTube-Kanals HarryNinetyFour könnt ihr euch den Abschluss der Aufgabe in bewegten Bildern ansehen.

Es empfiehlt sich demnach eure Tour in Paradise Palms zu starten, da ihr dort direkt vier Grills finden könnt. Wandert dann am besten nach Nordwesten, wenn ihr die Aufgabe in einem Match abschließen wollt. Springt alternativ in der nächsten Partie über Snobby Shores ab, denn dort gibt es drei weitere Grills, die für den Abschluss der Challenge reichen.

Viele Spieler werden sich ebenfalls auf die Suche nach den Grills begeben, also Achtung. Da es aber sehr viele Grills auf der Map gibt, solltet ihr die Aufgabe gut schaffen können. Als Belohnung erhaltet ihr passenderweise ein Banner, das ein Grill ziert.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.