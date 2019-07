von: Sergej Jurtaev (09. Juli 2019)

So langsam neigen sich die Fortbyte-Herausforderung in Fortnite – Battle Royale dem Ende zu! Um Fortbyte #34 zu entdecken, müsst ihr nach einer Gabel und einem Messer Ausschau halten. Was genau damit gemeint ist, halten wir auf folgender Karte für euch fest!

Die Karte bringt euch direkt zum Fortbyte #34.

Fortbyte #34 zwischen Gabel und Messer

Wenn sich Fortbyte #34 zwischen Besteck aufhalten soll, dann muss das verdammt großes Besteck sein – und indirekt stimmt das auch. Allerdings müsst ihr keine Küchenschubladen abklappern, sondern nach großen Gräben suchen, die die Form von Messer und Gabel haben.

Springt deshalb direkt zu Beginn eines Matches nordwestlich von Fatal Fields ab. Wenn ihr die Karte genau unter die Lupe nehmt, solltet ihr die Konturen von Messer und Gabel leicht erkennen können.

Landet im „Griff“ der Gabel und sucht seitlich nach einem Höhleneingang. Wenn ihr dort die Holzbarrikade zerstört, könnt ihr dahinter das Fortbyte #34 einsammeln. Zur besseren Orientierung empfehlen wir euch das obere Video des YouTube-Kanals HarryNinetyFour.

