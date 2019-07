von: Ove Frank (10. Juli 2019)

Hier geben wir euch einen kurzen Einblick, in die Klasse des Druiden in World of Warcraft -Classic, mit einer zusätzlichen Einschätzung unseres Vanilla-Experten. Dieser gibt euch in einer selbsterdachten Skala von 1 bis 5 (1 = sehr gut / 5 = sehr schlecht) an, wie sehr sich der Druide für Neueinsteiger eignet.

Talentbäume

In der folgenden Tabelle bekommt ihr einen Überblick, über die Rassen, die ihr als Druide in den jeweiligen Fraktionen spielen könnt.

Auch in ihrer Bärenform sind Druiden nicht unbesiegbar. In diesem Guide sagen wir euch, was ihr vor der Klassenwahl in WoW - Classic beachten müsst.

Fraktion Rassen Allianz Nachtelfen Horde Tauren

Der Druide ist die vielleicht vielseitigste Klasse und kann so ziemlich alles erlernen. Ob Heiler, Tank oder Damage-Dealer: Alles ist theoretisch möglich. Dies sind die drei Talentbäume und deren jeweiliger Schwerpunkt.

Gleichgewicht (Balance): Der Gleichgewicht-Druide setzt vor allem auf Fernkampf und ist durch seine Fähigkeiten in einer Gruppe in erster Linie als Unterstützer sehr nützlich. Der grundsätzliche Plan lautet so, dass ihr eure Gegner mit Schlingpflanzen festhaltet, während ihr sie mit Zaubern weiter angreift . Im Idealfall erreichen euch eure Gegner so gar nicht erst bevor sie sterben. Seid ihr auf Alleingänge aus, mag dieser Skill-Schwerpunkt für euch der geeignetste sein.

Wilder-Kampf (Feral Combat): Als solcher lernt ihr euch in Tiere zu verwandeln und könnt als Bär ordentlich Schaden einstecken und somit als Tank dienen , während ihr in eurer Katzenform darauf aus seid, ähnlich wie ein Schurke, möglichst viel Schaden innerhalb von kurzer Zeit auszuteilen. Die Geschwindigkeit eurer Katzenform ist überdies sehr hilfreich, wenn ihr noch kein Mount besitzt, aber dennoch schnell vorankommen wollt. Auch hier kommt ihr allein recht weit und seid nicht andauernd auf eine Gruppe angewiesen.

Wiederherstellung (Restoration): Ihr könnt es euch schon denken - hier ist es eure Aufgabe zu heilen. Spielt ihr vornehmlich in Gruppen, dann ist dies bei einem Druiden eure erste Wahl und man wird euch in jede Instanz mitnehmen. Dementsprechend lohnt sich dieser Talentbaum weniger für Einzelkämpfer.

Wollt ihr eure Talentbäume genauer untersuchen und spielerisch durchgehen, wie ihr eure Skillpunkte verteilt, dann könnt ihr das auf classicdb.ch tun.

Wenn ihr eine humoristische aber dennoch treffende Einordnung eines erfahrenen Spielers für Druiden hören wollt, dann empfehlen wir euch den folgenden Charakter-Blog von OnkelBarlow.

PvP

Im Eins gegen Eins gegen feindliche Spieler ist der Druide mit keinem seiner Talentbäume besonders gut. Besonders schlecht allerdings auch nicht. Auch hier gilt die Vielseitigkeit. Im „Capture the Flag“ sind Balance- und Feral-Druiden durchaus nützlich.

Der Balance-Druide kann mit seinen Schlingpflanzen Gegner festhalten, was bei fliehenden Feinden mit der Flagge hilfreich ist. Feral-Druiden können als Bär ordentlich einstecken und so gut die Flagge tragen. Auch in ihrer Katzen-Form können sie das gut tun, da sie so schneller unterwegs sind als die anderen Klassen.

Für diejenigen, die in erster Linie für den Spaß World of Warcraft spielen, haben wir hier einen kleinen Ausblick auf den WoW-Spaß der etwas anderen Art...