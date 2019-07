von: Ove Frank (11. Juli 2019)

Einsteiger-Guide für Magier - World of Warcraft - Classic

Wie ihr den größtmöglichen Spielspaß mit der Klasse des Magiers in World of Warcraft - Classic haben könnt, das erfahrt ihr im Einsteiger-Guide unseres Vanilla-Experten. Mithilfe einer selbsterdachten Skala von 1 bis 5 (1 = sehr gut / 5 = sehr schlecht) gibt er an, wie sich die Klasse des Magiers für Anfänger eignet.

Talentbäume

Fraktion Rassen Allianz Gnome / Menschen Horde Trolle / Untote

Der Magier ist der Supporter schlechthin. Mit seinen Fähigkeiten Wasser und Brot herzustellen, ist er in einer Gruppe immer gerne gesehen. Darüber hinaus, ist die Hauptaufgabe des Magiers eine Menge Schaden auszuteilen. Die Fähigkeit, einen Gegner vorrübergehend in ein Schaaf verwandeln zu können, ist sowohl im PvE als auch im PvP ein taktisch höchst wirksames Mittel.

Wie ihr als Magier in WoW - Classic eure Gegner nicht nur unfassbar wütend macht, sondern auch besiegt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Frost (Frost): Als Frost-Magier mach ihr Schaden, während ihr euren Gegner auch noch verlangsamt. In einer Gruppe ist dies sehr nützlich, da ihr so feindliche Mobs besser unter Kontrolle halten könnt. Zudem werdet ihr von eurem treuen Wasserelementar begleitet , der euch zusätzlichen Schutz bietet.

Feuer (Fire): Der Feuer-Magier kann eines besser als fast alle anderen: Schaden zufügen! Mit euren Flammen verbrennt ihr alles und jeden in eurem Umfeld. Wenn es darum geht, in einer Instanz den Lebensbalken eines Bosses schnell auf null zu bringen, dann seid vor allem ihr gefragt.

Arkan (Arcane): Als Arkan-Magier macht ihr beeindruckenden Massenschaden. In einer Instanz ist dies vor allem bei Gegnerhorden sehr hilfreich. Ihr hüpft umher und teilt in alle Richtungen gleichzeitig aus, während die anderen euren Feinden den Rest geben.

Steht euch der Sinn danach, die verschiedenen Talentbäume des Magiers näher kennenzulernen und spielerisch die verschiedenen Skills durchzugehen, dann könnt ihr das auf classicdb.ch ausprobieren.

"World of Warcraft"-Urgestein OnkelBarlow hat im folgenden Video die Essenz des Magiers kurz, treffend und mit sehr viel Humor zusammengefasst.

PvP

Im PvP sind vor allem Frost-Magier die Lästigkeit in Person. Durch das Verlangsamen der Feinde, könnt ihr besonders im Flaggenkampf als Unterstützer sehr hilfreich sein. Habt ihr genug zeit und einen Unterstützer, der selbst den feindlichen Schaden einsteckt, dann könnt ihr im PvP auch als Feuer-Magier so manche Kills abstauben. Aber lasst euch nicht erwischen.

Im Einzelkampf, vor allem im PvP, ist der Arkan-Magier allerdings nicht sehr nützlich und schnell überfordert. Wollt ihr euch der arkanen Magie zuwenden, dann müsst ihr ein Teamplayer sein.

Wenn ihr bis hierhin Spaß hattet und noch weitere spannende Aspekte von World of Warcraft kennen lernen wollt, dann könnt ihr euch auch dem Folgenden widmen: