von: Sergej Jurtaev (10. Juli 2019)

In der neuen Fortbyte-Herausforderung in Fortnite – Battle Royale müsst ihr einmal mehr das Tanzbein schwingen. Ihr bekommt Fortbyte #5 nämlich nur, wenn ihr einen bestimmten Tanz in einem Tanzlokal aufführt. Unsere Karte zeigt euch, wo ihr hinmüsst.

Die Karte bringt euch direkt zum Fortbyte #5.

Fortbyte #5 im Tanzlokal

Die Suche des passenden Tanzlokals sollte sich nicht allzu schwer gestalten, denn den Nachtklub nordöstlich von Happy Helmet kennt ihr mit Sicherheit. Springt am Anfang der Partie über dem Lokal ab, um schnell dorthin zu gelangen.

Allerdings benötigt ihr – wie bereits erwähnt – einen bestimmten Tanz. Das benötigte Tanz-Emote „Lockerer Shuffle“ schaltet ihr erst frei, wenn ihr Stufe 95 im Battle Pass erreicht habt. Sofern ihr das bereits geschafft habt, rüstet das Emote im Spind aus und los geht's!

Viele Spieler werden ebenfalls zum Tanzlokal stürmen – also Achtung. Schleicht euch schnell auf die Tanzfläche zum Fortbyte #5 und wählt das Emote aus, um den Tanz durchzuführen. Ihr findet das Fortbyte nicht? Zur besseren Orientierung könnt ihr euch zusätzlich das obere Video des YouTube-Kanals HarryNinetyFour ansehen.

