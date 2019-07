von: Sergej Jurtaev (11. Juli 2019)

In der Woche 10 erwarten euch die letzten Herausforderungen von Season 9 in Fortnite – Battle Royale. Dabei müsst ihr u. a. 100 Holz, 100 Stein und 100 Metall an bestimmten Orten sammeln. Auf der folgenden Karte haben wir alle Fundorte vermerkt.

Die Karte bringt euch direkt zu den Ressourcen.

Hier findet ihr Holz, Stein und Metall in Woche 10

Je 100 Einheiten müsst ihr von den drei Ressourcen in der Phasen-Herausforderung sammeln, um die Aufgabe abzuschließen. Allerdings müsst ihr auch die richtigen Orte dafür aufsuchen. Die Phasen teilen sich wie folgt auf:

Sammelt 100 Holz aus einem Piratenschiff oder Wikingerschiff

Begebt euch dazu entweder zum Wikingerschiff südlich von Snobby Shores oder wählt das Piratenschiff, das sich in der Lazy Lagoon befindet.

Sammelt 100 Stein aus einem Fork-Knife oder einem Regenschirm

Hierbei müsst ihr Gruben finden, die die Form eines Regenschirms und einer Gabel bzw. eines Messers haben. Das sollte euch noch aus der Fortbyte #34-Aufgabe bekannt vorkommen. Untersucht die Gegend nördlich von Loot Lake bzw. Fatal Fields.

Sammelt 100 Metall in der Roboterfabrik

Die Roboterfabrik für den Abschluss dieser Aufgabe findet ihr in Pressure Plants.

Sofern ihr eine Videolösung zur besseren Orientierung bevorzugt, empfehlen wir euch das Video des YouTube-Kanals wolker4.

Habt ihr eine der drei Ressourcen gefunden, müsst ihr – wie sonst auch – eure Spitzhacke herausholen und das Material abbauen. Da das Abbauen teilweise viel Zeit kostet, solltet ihr eure Umgebung im Blick behalten. In dieser Zeit seid ihr nämlich leichte Beute für eure Feinde.