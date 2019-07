von: Marco Tito Aronica (16. Juli 2019)

Faulsporen zerstören - so einfach werdet ihr sie los - Dragon Quest Builders 2

Auf der ersten Insel namens Grünfeld gibt es eine giftige Plage, die es zu bekämpfen gilt. Sogenannte Faulsporen tauchen zufällig in eurer Siedlung auf und zerstören kostbare Ernte. Wir verraten euch hier in wenigen Sätzen, wie ihr diese Faulsporen zerstören könnt.

Wie ihr Faulsporen ganz einfach los werdet, zeigen wir euch hier in einem kurzen Video:

So könnt ihr die Faulsporen zerstören

Etwa in der Mitte des ersten Kapitels auf Grünfeld färbt sich der Himmel plötzlich rosarot. Giftige Faulsporen verpesten die Luft und machen es sich in eurer Siedlung gemütlich. Das wird euch natürlich so gar nicht gefallen, weil sie Ernte blockieren oder gar völlig ruinieren. Wenn ihr die Faulsporen zerstören wollt, gibt euch Rosie einen nützlichen Tipp: Schneidet ihnen von allen Seiten die Luft ab!

Ihr legt also einen beliebigen Block jeweils auf eine Seite (insgesamt vier Blöcke) genau neben die Faulspore und setzt dann einen Block genau auf die giftige Spore. Ihr müsst Blöcke nehmen, um die Faulsporen zerstören zu können, denn andere Gegenstände wie Zäune etwa, werden die Luft nicht gänzlich abschnüren.

Vier Blöcke auf jede Seite und jetzt nur noch einen oben drauf - so könnt ihr Faulsporen ganz einfach zerstören.

Und ja, leider müsst ihr manchmal einige eurer schönen Kreationen zerstören, um die lästigen Faulsporen loszuwerden. Dafür wird die Luft dadurch wieder rein und die Atmosphäre gleicht nicht mehr einer Apokalypse. Faulsporen werden euch immer wieder Ärger einbringen, also solltet ihr wissen, wie ihr sie loswerdet. Mit Schwertern, Hämmern oder anderen Werkzeugen wird das nämlich nicht funktionieren.

