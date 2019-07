von: Marco Tito Aronica (16. Juli 2019)

Klares, sauberes Wasser sieht so viel schöner aus als die trübe Brühe, die ihr zunächst für die Bewässerung eurer Ernte nutzt. Schon früh im Spiel könnt ihr sauberes Wasser bekommen, ihr müsst nur wissen, wo ihr genau danach suchen müsst. Wir zeigen euch den Fundort in Grünfeld und verraten euch ein paar Tipps im Umgang mit Wasser.

Wo ihr sauberes Wasser findet und was ihr damit anstellen könnt, seht ihr in diesem kurzen Video:

Topf ohne Boden finden

Bevor ihr sauberes Wasser oder ganz allgemein Flüssigkeiten aus Quellen schöpfen könnt, müsst ihr euch den Topf ohne Boden besorgen. Diesen erhaltet ihr im Rahmen der Quest „Die Saat des Erfolges - Teil 2”. Ihr stattet dem Kumpel des Pastors einen Besuch ab, der euch Samen als Belohnung für eine Aufgabe überreichen wird.

Doch vorher drückt er euch den Topf ohne Boden in die Hand, mit dem ihr trübes Wasser aus seinem Garten schöpfen sollt. Fortan könnt ihr mit diesem nützlichen Werkzeug auch sauberes Wasser bekommen und wir verraten euch, wo.

Erst mit dem Topf ohne Boden könnt ihr sauberes Wasser aus Quellen schöpfen.

Früh im Spiel sauberes Wasser finden

Irgendwann werdet ihr im Rahmen einer Quest zu einer Quelle geführt, in der sich sauberes Wasser befindet. Das klare und kristallblaue Wasser besitzt keine Wunderwirkung, doch es sieht einfach viel schöner aus. Wollt ihr noch vor der Hauptquest sauberes Wasser finden, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Reist nach Grünfeld und nutzt die Schnellreise zum „Tomatenhof des Orks” im Südosten der Karte. Wenn ihr die Schnellreise-Funktion hierher noch nicht freigeschaltet habt, zeigen wir euch unten im Bild, wo in etwa ihr den Ort findet.

Lauft von hier aus weiter Richtung Süden bis zur grünen, tetrisförmigen Blockformation . Ihr steht auf Gestein und springt einfach in das trübe Wasser vor euch - mit Blickrichtung gen Osten. Nutzt die Minimap als Hilfe!

Am Grund des verdreckten Sees angekommen, baut ihr euch durch die Wand, die gen Norden zeigt und findet eine Quelle mit sauberem Wasser.

Wie bereits erwähnt, werdet ihr im Rahmen der Hauptquest an sauberes Wasser gelangen, doch wer die Insel auf eigene Faust erkundet und schneller mit klarem Wasser arbeiten möchte, der kann nach dem Erhalt des Topfes sofort zu dem beschriebenen Fundort reisen.

Hier findet ihr die Quelle mit klarem Wasser. Etwas nördlich davon befindet sich der Schnellreisepunkt „Tomatenhof des Orks”.

Wasser schöpfen und verteilen

Nachdem ihr sauberes Wasser gefunden habt, stellt ihr euch hinein und drückt mit ausgerüstetem Topf ohne Boden kurz R2 bzw. ZR - so schöpft ihr klares Wasser aus der Quelle. Begebt euch an einen beliebigen Ort und haltet R2 bzw. ZR gedrückt, wenn ihr das blaue Wasser verteilen wollt. Ein orangefarbenes Feld zeigt euch an, wo in etwa die Flüssigkeit landen wird. Manchmal benötigt ihr ein bis zwei Anläufe, ehe ein gesamtes Feld oder Gebiet mit klarem Wasser gefüllt ist.

Diese Quelle liefert euch sauberes und klares Wasser.

Später müsst ihr einen gesamten Fluss mit sauberem Wasser füllen. Irgendwann wird der Weg von trüben, dreckigen Wasser versperrt. Ihr könnt an dieser Stelle einfach euren gefüllten Topf ohne Boden ausschütten und die trübe Flüssigkeit damit nach für nach vertreiben. Der Topf ohne Boden trägt seinen Namen nämlich nicht umsonst. Einmal sauberes Wasser geschöpft, könnt ihr unendlich viele Felder damit füllen. Ihr müsst euch keine Sorgen darüber machen, dass euch das Wasser ausgeht.

