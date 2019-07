von: Marco Tito Aronica (16. Juli 2019)

Fortbyte #21 findet ihr in einem Metalllama-Gebäude ganz im Nordwesten der Karte. Wir zeigen euch den genauen Fundort von Fortbyte #21, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Obwohl die Season 9 bald zuende ist, könnt ihr euch immer noch den Battle Pass kaufen und euch auf die Suche nach dem Fortbytes und #21 machen. Ihr benötigt lediglich 950 V-Bucks dafür.

Mit Fortbyte #70 findet ihr einen weiteren Mikrochip im Video:

Fortbyte #21 im Metalllama-Gebäude finden

Das Metalllama-Gebäude und der Fundort von Fortbyte #21 befinden sich in der Koordinate B2. Ganz im Nordosten der Karte und nördlich von Junk Junction findet ihr das riesige Metalllama, in dem sich Fortbyte #21 versteckt. Betretet das Gebäude und lauft ein paar Treppen nach oben, ehe ihr den Mikrochip in der Ecke liegen seht. Das ist der Fundort:

Etwa auf mittlerer Höhe im Metalllama findet ihr Fortbyte #21.

Wollt ihr Fortbyte #21 aufsammeln, müsst ihr nur den markierten Ort besuchen. Andere Zusatzbedingungen gibt es dieses Mal nicht. Wir nähern uns den 100 Mikrochips - bleibt dran!

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

