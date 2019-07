von: Marco Tito Aronica (17. Juli 2019)

In Dragon Quest Builders 2 könnt ihr im späteren Spielverlauf euer Aussehen ändern, indem ihr einen Frisiertisch findet oder selber baut. Wir verraten euch hier, wie ihr ganz einfach Outfits wechseln und eurem Charakter einen neuen Stil verpassen könnt.

Zu Beginn des Spiels entscheidet ihr euch für das Geschlecht eures Charakters und könnt das Aussehen anpassen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt könnt ihr das dieses jederzeit ändern. Wir zeigen euch, wann und wie.

Frisiertisch freischalten und Aussehen ändern

Erst auf Hammerholm, der zweiten großen Insel die ihr bereist, könnt ihr euer Aussehen ändern. Hier findet ihr den ersten Frisiertisch, der einfach so in einem Berg versteckt ist. Selber herstellen könnt ihr diesen aber erst, wenn ihr für Babs ein Schlafzimmer bauen sollt. Der NPC namens Serge gibt euch diesen Auftrag und schaltet automatisch die Anleitung für einen Frisiertisch frei. Wollt ihr einen Frisiertisch bauen und euer Aussehen ändern, benötigt ihr diese Materialien:

5x Glas

3x Holz

1x Kupferbarren

Den Frisiertisch könnt ihr überall platzieren. Indem ihr mit ihm interagiert, könnt ihr das Aussehen ändern und noch andere tolle Dinge anpassen.

Habt ihr einige Zeit in Hammerholm verbracht, überreicht euch Serge die Anleitung für den Frisiertisch.

Outfits wechseln und Boni behalten

Neben dem Geschlecht, den Haaren, Haut und Augen, könnt ihr über den Frisiertisch auch eure Outfits und Skins wechseln. Dazu zählen Kopfbedeckungen, Schilde, Hämmer, Schwerter und andere Accessoires. Das tolle daran: Ihr könnt ein beliebiges Outfit anlegen, ohne die Boni einer besseren Ausrüstung zu verlieren.

Welche Ausrüstung ihr tragt und welche Boni sie euch gewähren, seht ihr im Inventar. Über den Frisiertisch könnt ihr jetzt einfach das Aussehen ändern, falls euch die Optik nicht gefällt. Die Boni und Extras im Inventar bleiben aber bestehen.

Ihr könnt nicht nur euer Aussehen ändern, sondern auch Skins für Accessoires wechseln.

Ihr müsst eine Weile spielen, bis ihr den Frisiertisch und die Möglichkeit der optischen Anpassung eures Charakters freischaltet. Haltet ihr euch an die Hauptquests, solltet ihr etwa nach 10 bis 12 Spielstunden an dem beschriebenen Punkt in Hammerholm angekommen sein.

