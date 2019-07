von: Sergej Jurtaev (19. Juli 2019)

In Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order könnt ihr die Kontrolle über jede Menge Helden aus dem Marvel-Universum übernehmen. Die folgende Bilderstrecke zeigt euch alle 36 Charaktere und wann ihr sie im Spiel freischaltet!

Wie ihr die Helden freischaltet

Im Story-Modus von Marvel Ultimate Alliance 3 bereist ihr in 10 Kapiteln verschiedene Orte, die immer eine kurze Handlung erzählen und dabei bestimmte Helden in den Vordergrund stellen. Die Avengers, X-Men, Guardians, Defenders und Co. schließen sich euch so automatisch nach und nach an.

Die meisten Charaktere schaltet ihr demnach frei, wenn ihr Fortschritte im Story-Modus macht. Es gibt aber auch drei Helden, die ihr nur bekommen könnt, wenn ihr bestimmte Infinity-Herausforderungen freischaltet und meistert.

Es lohnt sich definitiv, alle Charaktere auszuprobieren – eine große Umgewöhnung ist nicht erforderlich. Die Attacken, Kombos und Superkräfte funktionieren nämlich bei allen gleich. Nichtsdestotrotz hat jeder Held und jede Heldin Stärken und Schwächen, die – abhängig vom Feind – relevant im Kampf sein können. Je nachdem wie ihr eure Gruppe zusammenstellt, erhaltet ihr zudem bestimmte Boni, wenn die Helden Gemeinsamkeiten haben.

Wenn alle Helden eurer Gruppe ihren Spezialangriff gleichzeitig ausführen, kommt es zum namensgebenden „Ultimate Alliance“-Angriff.

Alle Helden rund um die Avengers, Spider-Man, Deadpool und Co.

Nachfolgend listen wir alle spielbaren Charaktere auf, die in Marvel Ultimate Alliance 3 auftauchen. Da es zum Spiel einen Season Pass zu kaufen gibt, werden in Zukunft noch weitere Helden hinzukommen. Wenn ihr auf die Namen der Helden klickt, gelangt ihr direkt zum passenden Bild in der oberen Bilderstrecke. Dort könnt ihr euch den Helden bzw. die Heldin ansehen und zudem die Freischaltbedingung nachlesen.

Schafft ihr es, vor Thanos alle Infinity-Stones zu sammeln?

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.