von: Marco Tito Aronica (23. Juli 2019)

Ihr wollt die beste Waffe im Spiel führen? Dann solltet ihr euch die Giftnadel schnappen, die vermehrt kritische Treffer austeilt und sogar starke Feinde per Instakill ins Jenseits schickt. Wir verraten euch hier kurz und knapp, wie ihr die Giftnadel bekommen könnt.

Die Giftnadel ist eine der besten Waffen im Spiel und ihr könnt sie leicht verpassen. Ihr findet die Giftnadel schon auf Grünfeld, der ersten Insel, die ihr im Rahmen der Geschichte bereist. Ihr müsst lediglich die Rabiate Raupe finden und töten, um die Anleitung freizuschalten.

Giftnadel mit Instakill: Eine der besten Waffen in DQB 2 findet ihr schon auf Grünfeld.

Rabiate Raupe besiegen und Giftnadel-Anleitung finden

Der Schlüssel zur Giftnadel ist ein Miniboss in Grünfeld. Die Rabiate Raupe ist eines der besonders starken Monster, die viele Treffer einstecken, euch dafür aber mit massig EP und tollen Belohnungen honorieren. Folgt dem verlinkten Guide, wenn ihr mehr über diese Bosse erfahren wollt. Die Rabiate Raupe lässt bei ihrem Ableben die Anleitung für eine der besten Waffen im Spiel fallen: die Giftnadel.

Wollt ihr die Rabiate Raupe finden, müsst ihr in den Süden von Grünfeld reisen. Am besten nutzt ihr den Schnellreisepunkt „Hütte an der Klippe”, falls ihr diesen schon freigeschaltet habt. Von dort aus lauft ihr etwas weiter in den Nordosten und findet die Rabiate Raupe im Gebirge. Das ist ihr Fundort:

Bei der rosa Markierung findet ihr die Rabiate Raupe, die die Giftnadel fallen lässt.

Wollt ihr die Rabiate Raupe möglichst einfach besiegen, attackiert ihr sie seitlich oder von hinten. Beobachtet ihre Bewegungen und sprintet davon, wenn sie einen Angriff auflädt. Vergesst nicht, auch Malroth auszurüsten, damit ihr die Giftnadel schneller und einfacher bekommen könnt.

Wie wir einen der Minibosse im Kampf besiegen, könnt ihr euch hier im Video ansehen:

Giftnadel herstellen

Ist die Rabiate Raupe besiegt, lässt sie die Anleitung für die Giftnadel fallen. Eine Waffe mit +20 Angriff und der geringen Chance, Gegner mit nur einem Treffer zu töten (Instakill). Außerdem landet die Giftnadel alle vier bis fünf Schläge einen kritischen Treffer. Auch das ist ein sehr guter Wert unter den Waffen von DQB 2.

Mit der Anleitung der Giftnadel im Gepäck, reist ihr zur nächsten Siedlung und sucht den Amboss auf. Ihr benötigt nur folgende drei Materialien, um die Giftnadel herstellen zu können:

1x Dornenranke

1x Nachterde

1x Grasfasern

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.