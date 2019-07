von: Marco Tito Aronica (24. Juli 2019)

Eure Echoflöte führt euch immerzu in die Irre und ihr könnt die Goldadern für Magrogs Quest einfach nicht finden? Dann ergeht es euch ähnlich wie mir. Wir greifen euch unter die müden Erbauerarme und zeigen euch die drei Fundorte der Goldadern in den Minen von Hammerholm.

Mit Gold könnt ihr die letzten Teile der Silberbar herstellen.

Fundorte der drei Goldadern

Ihr habt schon etwas Zeit auf Hammerholm verbracht und Magrog bittet euch darum, nach Kupfer und Silber auch etwas Gold in den Minen zu finden. Als Hilfe nutzt ihr die Echoflöte, die euch zu Schätzen und eben den Goldadern führt. Da die Flöte immer nur die Goldadern anzeigt, die euch am nähesten sind, kann sich die Suche schon mal in die Länge ziehen - immerhin sind die Minen sehr groß.

Den ersten Tipp für den Fundort von Gold erhaltet ihr von eurem Muskel-Kumpanen, die anderen müsst ihr selbstständig erschließen. Auf der folgenden Karte haben wir euch die Fundorte aller Goldadern markiert:

Alle drei Goldadern befinden sich in der Nähe von Schnellreisepunkten.

Wie ihr seht, befindet sich je eine Goldader bei einem Schnellreisepunkt. Insofern ihr diese schon gefunden und aktiviert habt, sollte die Suche nach den Goldadern kein Problem darstellen. Nutzt in der Nähe eure Echoflöte und reißt Wände ein, die verdächtig aussehen. Meist sind hier keine Hindernisse im Weg und euer Hammer hat freie Bahn.

In der Mine findet ihr starke Minibosse wie diesen Tyrannosaurier hier:

Nachdem ihr die drei Goldadern gefunden habt, kehrt ihr in die Siedlung auf Hammerholm zurück und sprecht mit Magrog. Eure fleißigen Kumpanen bauen künftig auch Gold ab und ihr schreitet in der Geschichte voran.

