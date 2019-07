von: Sergej Jurtaev (26. Juli 2019)

In Fire Emblem: Three Houses müsst ihr am Anfang mit acht Schülern starten, die ihr unterrichtet und die euch im Kampf helfen. Im weiteren Spielverlauf bekommt ihr aber auch die Möglichkeit, die Charaktere der anderen Häuser zu rekrutieren. Die wichtigsten Informationen dazu findet ihr in diesem Guide!

Der Trailer gewährt kleine Einblicke in die Story von Fire Emblem: Three Houses!

Wie das Rekrutieren in Three Houses funktioniert

Ihr werdet es euch bestimmt schon denken, dass nach der Wahl eures Hauses neun Einheiten nicht reichen, um jedem Schlachtfeld gewachsen zu sein. Vor allem dann nicht, wenn ihr mit „Perma-Death“ spielt und eure Helden für immer aus dem Spiel verschwinden können.

Um besser aufgestellt zu sein, könnt ihr Schüler anderer Häuser um Hilfe bieten. Sie unterstützen euch anschließend einen Monat lang in Kämpfen. Sie gehören dann aber nicht direkt eurem Haus an und leveln auch nicht mit.

Glücklicherweise gibt es aber auch die Option, Charaktere rekrutieren zu können. Ihr könnt fast alle Schüler für euer Haus gewinnen – mit Ausnahme der Hausführer und ihrem treusten Gefolge. Das betrifft demnach folgende Charaktere:

Edelgard und Hubert

Dimitri und Dedue

Claude und Hilda

Die Auswahlmöglichkeit „Rekrutieren“ wird immer ganz oben angezeigt.

Nach bereits kurzer Spielzeit schaltet ihr die Option „Rekrutieren“ frei. Sie erscheint, wenn ihr im Kloster mit den entsprechenden Personen redet. Wählt ihr diese Option aus, wird euch angezeigt, welche Bedingungen ihr erfüllen müsst, damit der Charakter zu euch wechselt. Dabei muss immer ein Statuswert und eine Fähigkeit eures Hauptcharakters ausreichend gelevelt sein. Zudem müsst ihr auch die Beziehung zum Schüler pflegen. Was die Fähigkeit und den Beziehungsrang angeht, scheint „C“ in den meisten Fällen auszureichen.

Statuswerte erhöht ihr durch Level-Ups auf dem Schlachtfeld. Auf dem gleichen Wege werden eure Fähigkeiten verbessert, wobei ihr hier auch an Seminaren teilnehmen könnt bzw. manchmal sogar müsst. Die Beziehung steigert ihr, indem ihr etwas mit dem Charakter unternehmt. Wenn ihr den Schülern Geschenke oder ihre verlorenen Items bringt, sammelt ihr ebenfalls viele Pluspunkte.

Alle Bedingungen für das Rekrutieren der Charaktere

In den folgenden Tabellen listen wir die Werte auf, die die Charaktere schätzen. Trainiert diese Werte, wenn ihr die Schüler rekrutieren wollt. Wie bereits erwähnt, sollte zusätzlich noch euer Beziehungsrang mit dem Schüler ausreichend hoch sein.

Schwarze Adler

Schüler Geschätzte Werte Ferdinand Behändigkeit und Rüstung Lindhardt Magie und Vernunft Caspar Stärke und Faust Bernadetta Stärke und Bogen Dorothea Charme und Autorität Petra Behändigkeit und Reiten

Blaue Löwen

Schüler Geschätzte Werte Felix Geschwindigkeit und Schwert Ashe Charme und Lanze Sylvain Charme und Vernunft Mercedes Magie und Bogen Annette Magie und Glaube Ingrid Behändigkeit und Fliegen

Goldene Hirsche