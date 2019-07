von: Sergej Jurtaev (29. Juli 2019)

In Fire Emblem: Three Houses könnt ihr im ganzen „Garreg Machׅ“-Kloster verlorene Gegenstände finden, die den Schülern oder anderen wichtigen Charakteren gehören. Wer der Besitzer ist, wird immer nur mit einem Hinweis angedeutet. Unser Guide hilft euch dabei, sowohl alle verlorenen Items als auch Besitzer zu finden!

Das müsst ihr über verlorene Items wissen

Es scheint erst einmal so, dass die verlorenen Items zufällig im Kloster spawnen – dem ist nicht so. Vielmehr gibt es für jeden Monat im Spiel neue verlorene Objekte zu finden. Wenn ein neuer Monat anbricht, solltet ihr deshalb das ganze Kloster aufs Neue erkunden, um alle Items zu entdecken.

Wenn ihr verlorene Items den Besitzern bringt, sammelt ihr bei ihnen Bonuspunkte und verbessert so die Beziehung zu den Charakteren. Das ist besonders praktisch, wenn ihr Schüler anderer Häuser rekrutieren wollt. Den Hausanführern der anderen Häuser sowie ihrem treusten Begleiter könnt ihr übrigens keine verlorenen Gegenstände bringen.

Die blauen Wörter des Beschreibungstexts geben euch einen wertvollen Hinweis darauf, wer der Besitzer des verlorenen Items ist.

Behaltet auch im Hinterkopf, dass es verlorene Items nur in Teil 1 von Fire Emblem: Three Houses gibt. Bevor es in Teil 2 geht, solltet ihr am besten alles erledigt haben.

Nachfolgend listen alle verlorenen Items und ihre Fundorte sowie Besitzer auf. Für jeden Monat haben wir eine separate Tabelle erstellt, die alphabetisch sortiert ist. Einige Objekte haben leider eine englische Bezeichnung. Sobald wir neue Informationen gesammelt haben, werden wir die englischen Namen ersetzen. Falls ihr etwas ergänzen könnt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Tipp einsendet!

Monat des Blumenkranzes

Verlorenes Item Fundort Besitzer Handgezeichnete Karte Speisesaal (Garten) Leonie Holzknopf Übungsplatz Raphael Magie für Fortgeschrittene Speisesaal Annette Ramponierter Mantel Übungsplatz Caspar Skizze eines Siegels Großer Saal, 1. OG (Korridor) Hanneman Weißer Handschuh Adler-Klassenzimmer Edelgard Holzflasche Großer Saal, 1. OG (Eingang) Jeralt

Monat der blauen See

Verlorenes Item Fundort Besitzer Abschlussorden Übungsplatz Catherine Beichtbrief Stall Marianne Benutzte Parfümflasche Marktplatz Hilda Beutel mit Teeblättern Adler-Klassenzimmer Ferdinand Donnerbrand Replika Übungsplatz Caspar Dubioses Taschentuch Übungsplatz Hubert Künstliche Blume Weg nördlich der Ritterhalle Lorenz Mysteriöses Notizbuch Dom (Eingang zum Heiligen Mausoleum) Alois Wohlfühlkräuter Großer Saal, 1. OG (Krankenstation) Manuela

Monat des grünen Regens

Verlorenes Item Fundort Besitzer Daunenkissen Speisesaal Lindhart Encyclopedia of Sweets Hirsch-Klassenzimmer Lysithea Exotische Feder Großer Saal Petra Kunstbuch Dom Ignatz Lippenstift Großer Saal Sylvain Nadel und Faden Wohnheim (EG) Bernadetta Portrait of Rhea Wohnheim (1. OG) Cyril Schwertgurtfragment Übungsplatz Felix Striegel Eingangshalle Ingrid

Monat der Bogenspitze

Verlorenes Item Fundort Besitzer Agricultural Survey Stall Ferdinand Alte Kamm Fischteich Flayn Black Leather Gloves Übungsplatz Dimitri Gartenschere – Dedue Hammer und Meißel Großer Saal, 1. OG Hanneman Kräuterbündel Dom Ashe Silberbrosche Militärakademie Dorothea Silver Necklace Eingangshalle Gilbert Spotless Bandage Hirsch-Klassenzimmer Hilda Süßes selber backen Dom Mercedes

Monat des Wyvern

Verlorenes Item Fundort Besitzer Black Iron Spur Speisesaal Felix Brief an Rhea Übungsplatz Catherine Gegerbte Haut Großer Saal Petra Getrockneter Hanf Marktplatz Shamir How to Be Tidy Stall Marianne Jutebeutel mit Steinen Speisesaal Raphael Tjost-Lexikon Eingangshalle Ingrid

Monat des roten Wolfs

Verlorenes Item Fundort Besitzer Abgenutztes Beil Speisesaal (Garten) Cyril Alte Enbarr-Karte Fischteich Flayn Benimmregeln Eingangshalle Lorenz Blumenstillleben Wohnheim (EG) Bernadetta Die Vier Heiligen Großer Saal Linhardt Fremde Goldmünze Fischteich Alois Konservierte Früchte Dom Mercedes Krude Pfeilspitzen Speisesaal (Balkon) Leonie Poster von Manuela Militärakademie Dorothea Sauberes Staubtuch Großer Saal, 1. OG (Krankenstation) Manuela Unfertige Fabel Großer Saal, 1. OG (Beraterraum) Seteth Verworfener Liebesbrief Ritterhalle Sylvain

Monat der Sterne

Verlorenes Item Fundort Besitzer Alte Angelrute Dom Seteth Altes Reinigungstuch Großer Saal, 1. OG (Eingang) Cyril Amulett gg. das Böse Fischteich Ashe Besticktes Brillentuch Ritterhalle Hanneman Blauer Stein Hirsch-Klassenzimmer Ignatz Großer Löffel Speisesaal Raphael Gruselgeschichten Dom Mercedes Lädiertes Insektenbild Stall Shamir Prinzessinnenpuppe Großer Saal Lysithea Schnitzhammer Ritterhalle Gilbert

Monat des Hüters

Verlorenes Item Fundort Besitzer Animal Bone Dice Übungsplatz Shamir Animated Bait Großer Saal, 1. OG (Bibliothek) Linhardt Bag of Seeds Dom Marianne Dusty Book of Fables Dom Flayn Handmade Hair Clip Hirsch-Klassenzimmer Hilda Introduction to Magic Fischteich Alois Iron Cooking Pot Ritterhalle Dedue Letter to the Goddess Hirsch-Klassenzimmer Ignatz Light Purple Veil Gewächshaus Manuela Lovely Comb Gewächshaus Dorothea Noseless Puppet Ritterhalle (Eingang) Gilbert Pegasus Horseshoes Stall Ingrid Snapped Writing Quill Großer Saal, 1. OG (Beraterraum) Set Toothed Dagger Übungsplatz Felix Training Logbook Ritterhalle Dimitri Unfinished Score Löwen-Klassenzimmer Annette Weathered Cloak Eingangshalle Catherine

Monat des Pegasus