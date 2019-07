von: Sergej Jurtaev (30. Juli 2019)

Die Beziehungen eurer Charaktere sind ein wichtiger Bestandteil in der „Fire Emblem“-Serie. Deshalb ist es natürlich auch in Fire Emblem: Three Houses möglich, den Unterstützungslevel „S“ zu erhalten, wodurch eine Romanze bzw. Heirat möglich ist.

Was der Unterstützungslevel bringt

Der Unterstützungslevel spiegelt die Beziehungen eurer Charaktere wider und liegt zwischen C und A. Zusätzlich kann der Protagonist mit einigen Charakteren den S-Rang erreichen. Das ermöglicht euch in den meisten Fällen eine Romanze. Unter dem Menüpunkt „Unterstützung“ findet ihr eine Übersicht mit dem aktuellen Stand aller Beziehungen.

Wenn ihr den Unterstützungslevel erhöht, schaltet ihr besondere Gespräche für die betroffenen Charaktere frei. Die Beziehungspflege hat aber auch spielerischen Nutzen. Zum einen müsst ihr ein bestimmtes Unterstützungslevel erreicht haben, wenn ihr Schüler anderer Häuser rekrutieren wollt und zum anderen gibt es auf dem Schlachtfeld Boni, wenn Charaktere mit einem Unterstützungslevel nebeneinanderstehen.

Beziehung verbessern und Unterstützungslevel erhöhen

Wenn ihr die Beziehung zu euren Schülern bzw. die Beziehungen unter den Schülern verbessern wollt, gibt es sehr viele Optionen für euch.

Lasst die Charaktere, deren Beziehung gesteigert werden soll, nebeneinander kämpfen. Nach abgeschlossenen Aktionen erscheinen Herzsymbole über den Köpfen, die euch zeigen, dass die Unterstützung erhöht wurde.

Unternehmt etwas mit den Charakteren im Kloster: Gemeinsames Essen, das Singen im Chor oder auch eine entspannte Teestunde festigen die Bande.

Redet immer mit den Charakteren im Kloster. Manchmal müsst ihr zwischen Dialogoptionen wählen. Wenn ihr euch richtig entscheidet, könnt ihr Pluspunkte sammeln. Hin und wieder fragen euch die Schüler zudem um Rat. Auch hierbei ist es wichtig, die richtige Antwort zu geben.

Kauft den Charakteren Geschenke und findet für sie verlorene Items, um den Unterstützungslevel zu steigern.

Weist im Unterricht zwei Schüler einer Gruppenaufgabe zu. Abhängig vom Erfolg ihrer Teamarbeit wird sich ihre Beziehung verbessern.

Gemeinsames Essen steigert in Fire Emblem: Three Houses die Motivation und verbessert die Beziehung zwischen den Charakteren.

Alle Romanzen und Heiratskandidaten

Wie bereits erwähnt, müsst ihr den S-Rang erreichen, um eine Romanze mit einem Charakter freizuschalten. Die Option gibt es nur für den Hauptcharakter. Alle anderen Charaktere können untereinander keinen S-Rang erhalten.

Ein S-Rang bedeutet in Fire Emblem: Three Houses nicht immer gleich Heirat. Bei Alois und Gilbert mündet das in eine platonische Beziehung und in keine Romanze. Darüber hinaus gibt es je nach Wahl eures Hauses zwei exklusive Romanzen. Die nachfolgende Tabelle fasst alle Heiratskandidaten (S-Ränge), die für einen männlichen bzw. weiblichen Hauptcharakter in Frage kommen.