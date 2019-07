von: Marco Tito Aronica (31. Juli 2019)

Die Gestade der Entdecker sind zufallsgenerierte Inseln, auf denen ihr Schatzsuchen abschließen könnt. Dadurch schaltet ihr unendlich Holz, Kohle oder andere nützliche Materialien frei. Da die Liste der gesuchten Gegenstände nur schwer zu erkennen ist, zeigen wir euch, was ihr genau suchen müsst und wo ihr es etwa findet.

Unendlich Materialien sind goldwert. Die Gestade der Entdecker sind optional, ihr solltet ein paar Dankbarkeitspunkte aber investieren, um diese Inseln freizuschalten.

Unendlich Materialien ganz einfach freischalten

Die gesuchten Gegenstände auf den zufallsgenerierten Inseln zu finden, kann ganz einfach sein. Ihr benötigt dafür nur die Echoflöte, die ihr auf Hammerholm erhaltet. Ihr müsst Goldadern finden und bekommt dieses tolle Werkzeug. Besucht eine Gestade der Entdecker und spielt die Echoflöte. Das regenbogenfarbene Echo leitet euch nun zum Fundort des Gegenstandes, der in der Liste noch nicht abgehakt und euch am nächsten ist. So werdet ihr auf allen optionalen Inseln alle Gegenstände schnell finden.

Wollt ihr Gegenstände in der Liste abhaken, müsst ihr euch ihnen nur bis auf wenige Schritte nähern und die angezeigte Taste für das Markieren drücken. Wichtig: Für besonders seltene Items wie Orichalkum, wird die Echoflöte nicht funktionieren.

Die Echoflöte erspart euch einiges an Zeit. Sie führt euch zu gesuchten Gegenständen.

Gestade der Entdecker: Fundorte aller Gegenstände

Die Inseln werden bei jedem Besuch erneut zufallsgeneriert. Einen genauen Fundort für einen gesuchten Gegenstand gibt es also nicht. Entweder nutzt ihr die Echoflöte zur Hilfe oder ihr verwendet unsere Übersicht. Die Reihenfolge der gesuchten Items entspricht übrigens der, die ihr in eurer Liste seht. So solltet ihr alles schnell und einfach finden.

Nutzt die Links in den Tabellen, um direkt zum Fundort des jeweiligen Gegenstandes in der Bilderstrecke oben zu springen.

Sumpfige Schäre

Ihr erhaltet unendlichen Vorrat an Holz und trockenem Gras. Gerade für den Beginn sehr wertvoll.

Blühbucht

Unendlicher Vorrat an Seilen und Grasfasern erhaltet ihr auf der Blühbucht, wenn ihr diese Gegenstände findet.

Irisierende Insel

Euch geht ständig Kupfer und Silber aus? Dann solltet ihr die Irisierende Insel besuchen.

Sonnige Sande

Unendlich Kohle und Eisen. Davon träumt jeder Erbauer. Die Sonnige Sande hilft euch dabei!

Raureifriff

Ein unerschöpflicher Vorrat an Stein und Zauberkristallen gibt es im Raureifriff.

Die Liste befindet sich noch im Aufbau und wird in Kürze ergänzt. Wir sind noch auf der Suche nach den Gegenständen auf den anderen Inseln und kehren bald von unserer Reise zurück.

