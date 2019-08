von: Marco Tito Aronica (01. August 2019)

In „Roadtrip” gibt es eine Mission, für die ihr zehn Stoppschilder finden und zerstören müsst, während ihr den „Catalyst”-Skin tragt. Wir zeigen euch die Fundorte der Stoppschilder, damit ihr zehn weitere Sterne verdienen könnt.

Das benötigte Outfit namens „Catalyst” erhaltet ihr mit dem Kauf des Battle Passes aus Season 10. Der Skin wird mit einem weiteren automatisch freigeschaltet.

Das sind ungefähre Fundorte der Stoppschilder in Fortnite (Season 10).

Stoppschilder auf der Karte von Season 10

Die Stoppschilder in Fortnite sind gar nicht so einfach zu finden, wenn ihr nicht wisst, wo ihr ungefähr danach suchen müsst. Die Stoppschilder sind vor allem in den Städten zu finden, durch die Straßen führen oder viele Autos geparkt stehen. Wir empfehlen Pleasant Park, Mega Mall, Salty Springs und Paradise Palms.

Zerstört die Schilder mit eurer Spitzhacke oder nutzt Schusswaffen, um sie aus der Distanz zu erwischen. Euer Abbauwerkzeug ist allerdings die eindeutig bessere Wahl. Im Bild oben seht ihr die ungefähren Fundorte der Stoppschilder. Weiter unten zeigen wir euch zehn Fundorte in Pleasant Park.

Schon einen der Mechs gefunden? Hier seht ihr sie in Season 10 von Fortnite in Action:

Zehn Stoppschilder in Pleasant Park

Bei all den Zielen hat sich Pleasant Park als besonders wertvoll herausgestellt. Alleine hier könnt ihr schon zehn Stoppschilder finden. Wir zeigen euch im folgenden Bild, wo ihr danach suchen müsst:

An diesen Orten findet ihr Stoppschilder in Pleasant Park. Sucht und zerstört sie!

Wie bereits erwähnt, bringt euch die Suche nach den Stoppschildern zehn Sterne ein. Ihr schaltet damit eine weitere Mission in „Roadtrip” frei und könnt euch gleich an die nächste Herausforderung wagen.

