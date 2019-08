von: Marco Tito Aronica (01. August 2019)

Prestigemodus freischalten - so gehts - Fortnite

Habt ihr euch die Herausforderungen aus Season 10 angesehen, werden euch sogenannte Prestigemissionen und der dazugehörige Prestigemodus aufgefallen sein. Diese liefern euch noch mehr Belohnungen, dafür sind sie um einiges härter. Wir möchten euch hier zeigen, wie ihr den Prestigemodus freischalten könnt.

Mechs landen künftig auf der Karte von Fortnite. Das ist die explosive Season 10:

Prestigemodus freischalten und noch mehr Extras ergattern

Die Herausforderungen in Fortnite werden jetzt Missionen genannt und in Kategorien eingeteilt. Wöchentliche Aufträge, wie ihr sie aus vergangenen Seasons kennt, gibt es nicht mehr. In jeder Kategorie gibt es sieben normale Missionen und sieben Prestigemissionen.

Ruft ihr den Reiter für die Prestigemissionen auf, werdet ihr von einer irreführenden Beschreibung begrüßt. Demnach müsst ihr zunächst den Prestigemodus freischalten, um die härteren Aufträge dieser Kategorie aufzudecken. Wollt ihr Zugang zu den Prestigemissionen erhalten, müsst ihr lediglich alle sieben normalen Missionen abschließen.

Die Kategorie wird zunächst mit einer Komplettierung von 100% markiert und ihr könnt dann den Prestigemodus aktivieren, indem ihr auf den Button „Prestigepaket” klickt, der dann erscheint. Die Anzeige geht zurück auf 0% und der Schriftzug „Prestige” ziert die gemeisterte Kategorie.

Schließt alle sieben normalen Aufträge ab, ehe ihr euch diesen Prestigemissionen widmen könnt.

Was sind Prestigemissionen?

Die Prestigemissionen einer jeden Kategorie ähneln sehr den normalen Herausforderungen, die ihr im Vorfeld abgeschlossen habt. So müsst ihr in „Roadtrip” beispielsweise zehn Stoppschilder zerstören. Die Prestigemission ist etwas schwieriger und verlangt von euch, sieben Schilder in nur einem Match zu finden.

Die Prestigemissionen liefern euch anstelle von Battle-Sternen nur Erfahrungspunkte, dafür aber weitere tolle Extras wie Ladebildschirme oder Skin-Varianten.

