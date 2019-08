von: Sergej Jurtaev (02. August 2019)

Es gibt jede Menge Klassen in Fire Emblem: Three Houses und über fast alle könnt ihr euch von Anfang an informieren. Darüber hinaus existieren aber auch einige einzigartige Karriereoptionen, die z. B. bestimmte Charaktere im Laufe der Geschichte erhalten. Dazu zählt die geheime und verpassbare Tänzer-Klasse!

Der Trailer gewährt kleine Einblicke in die Story von Fire Emblem: Three Houses!

Pokal des Weißen Reihers gewinnen und Tänzer werden

Um die Klasse des Tänzers freizuschalten, müsst ihr die Quest „Der Pokal des Weißen Reihers“ abschließen. Ihr könnt diese Quest in Kapitel 9 (Teil 1; Monat der Sterne) von Rhea erhalten. Bei diesem Ereignis handelt es sich um einen alljährlichen Tanzwettbewerb, der am 16/12 stattfindet. Ihr müsst die Quest also vor diesem Tag (am 7/12 oder 14/12) annehmen und euch um die Vorbereitungen kümmern.

Nachdem ihr die Quest von Rhea akzeptiert habt, müsst ihr einen Schüler bestimmen, der am Wettbewerb teilnehmen soll. Entscheidet nicht unüberlegt, denn nur der ausgewählte Charakter kann zur Tänzer-Klasse wechseln – sofern er den Wettbewerb denn gewinnt.

Habt ihr euch für einen Charakter entschieden, solltet ihr mit ihm ein zweites Mal reden, um das Tanzen zu üben. Dadurch erhält der Charakter einen Boost auf den Charme-Wert von +5. Um den Tanzwettbewerb zu gewinnen, benötigt der ausgewählte Schüler einen Charme-Wert von 13.

Die Tanzstunde erhöht den Charme um 5 und kostet keine Aktivitätspunkte – nutzt das unbedingt aus!

Falls ihr nicht ganz an die 13 herankommt, könnt ihr den Charme womöglich mit einer erfolgreichen Teestunde erhöhen. Überprüft zudem euer Inventar. Falls ihr einen Weißdrachenschal (Charme +2 beim Tragen) oder eine Onyxperle (erhöht Charme dauerhaft um 2) besitzt, könnt ihr den Statuswert auch damit steigern.

Liegt der Charme-Wert unter 13 wird der Wettbewerb verloren und ihr könnt die Quest nicht erfolgreich abschließen. Dadurch bleibt euch der Zugang zur Tänzer-Klasse verwehrt. Das ist eine einmalige Quest, die ihr nicht mehr wiederholen könnt! Habt ihr den Wettbewerb hingegen gewonnen, schaltet ihr die Tänzer-Klasse frei und bekommt zusätzlich folgende Belohnungen:

Morfis-Pflaume x2

Lavendeltee x2

Reputation: 500 Pkt.

Geld: 500 G

Welcher Charakter sollte Tänzer werden?

Als Tänzer sollte nur ein Charakter in Frage kommen, der im Kampf als Unterstützer fungiert und sich bei Level Ups nur schwach entwickelt. Die Tänzer-Klasse hat nämlich auch nur schlechte Wachstumsraten bei Levelaufstiegen. Im Gegenzug kann die Tänzer-Klasse aber dafür sorgen, dass eine andere Einheit eine zweite Aktion ausführen kann – und das kann sehr praktisch sein!

Falls ihr das Haus der Schwarzen Adler gewählt habt, ist Dorothea eine gute Wahl für den Posten der Tänzerin. Wenn sich Dorothea nicht in eurem Team befindet, dann ist Flayn eine gute Alternative.

