Tipp : Redet mit Edelgard erst dann, wenn ihr während einer Erkundung im Kloster all eure Aktivitätspunkte verbraucht habt. Nach dem Gespräch mit Edelgard wird die Erkundung nämlich automatisch beendet.

Im weiteren Verlauf des Kapitels startet ihr die Hauptmission in der Heiligen Gruft. Während des Kampfs erhaltet ihr die Option, Edelgard zu beschützen. Auf diese Weise stellt ihr euch auf Edelgards Seite und folgt der geheimen Route in Fire Emblem: Three Houses.