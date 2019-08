Kauft bei Erkundungen im Kloster (Marktplatz) so viele Angelköder bei Händlern wie möglich. Die entsprechenden Händler schaltet ihr frei, wenn ihr die Quest „Neue Handelsziele“ abschließt (Kapitel 5). Manchmal könnt ihr Köder auch so im Kloster finden oder ihr erhaltet sie als Belohnung.

Sammelt die Köder, bis es an einem Sonntag das Ereignis „Laichzeit“ gibt. Ihr könnt dieses Ereignis an einem Angelhaken-Symbol erkennen, das auf dem Kalender angezeigt wird. An diesem Tag gibt es besonders viele Fische im Fischteich und eure Chancen steigen, mehr rote und goldene Fische zu angeln. Diese sind seltener und wertvoller.