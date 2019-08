von: Marco Tito Aronica (08. August 2019)

In der Kategorie „Bunte Ballerei” müsst ihr drei Orte mit Spraydosen besprühen: einen Brunnen, Schrottplatzkran und Verkaufsautomaten. Wir zeigen euch die Fundorte dieser drei Standorte, damit ihr die Battle-Sterne abstauben könnt.

Genauer verlangt die Battle-Pass-Mission aus „Bunte Ballerei” folgendes von euch: Besprüht einen Brunnen, einen Schrottplatzkran und einen Verkaufsautomaten. Diese Mission ist schnell abgeschlossen, da ein Fundort gleich zwei Ziele birgt:

Brunnen, Schrottplatzkran und Verkaufsautomat: An diesen Orten findet ihr alle Ziele für die Battle-Pass-Mission.

Brunnen, Schrottplatzkran und Verkaufsautomaten: Fundorte in Season 10

Bevor ihr die drei Orte in Fortnite besucht, solltet ihr im Spind natürlich auch ein Spray ausrüsten. Ihr könnt während des Matches zwar im Emote-Rad auch weiter zu Spraymotiven scrollen, das kostet aber oft zu viel Zeit. Ihr müsst übrigens keinen speziellen Verkaufsautomaten besprühen. Allerdings empfehlen wir euch einen in Junk Junction, denn hier findet ihr auch den Schrottplatzkran. Dann müsst ihr nur noch den Brunnen in Mega Mall finden.

Season X ist da und wirbelt auch die Herausforderungen ordentlich durcheinander:

Schrottplatzkran und Verkaufsautomaten finden

In Junk Junction findet ihr den gesuchten Schrottplatzkran und sogar ein paar Verkaufsautomaten. Ihr sprayt also zwei Ziele mit einem Schwenk. Begebt euch etwa zur Koordinate B1 bzw. zur Grenze von B2. Den gelben Schrottplatzkran findet ihr auf der Erhöhung im Westen, direkt darunter stehen zwei Verkaufsautomaten. Nähert euch den Zielen und hinterlasst ein Spraymotiv darauf.

Direkt unter dem Schrottplatzkran findet ihr zwei Verkaufsautomaten.

Brunnen in Mega Mall finden

Besucht das „Pizza Pit”-Restaurant in Mega Mall bei der Koordinate H6. In der Mitte des Gebäudes findet ihr einen hübschen Brunnen. Packt eure Sprühdose aus und verewigt euch auf dem Brunnen, den wir euch hier noch einmal zeigen:

Beim "Pizza Pit"-Restaurant in Mega Mall findet ihr einen Brunnen, den ihr besprühen müsst.

Ihr erhaltet zehn Sterne für den Abschluss dieser Battle-Pass-Mission in der Kategorie „Bunte Ballerei”. Seit Season X schaltet ihr dadurch auch eine der nächsten Herausforderungen frei, die vorher verdeckt bleiben.

