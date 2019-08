von: Marco Tito Aronica (15. August 2019)

Denkmal eines Würfels in der Wüste und am See finden (Season 10) | Fortnite

In der Kategorie „Welten treffen aufeinander” müsst ihr ein Denkmal zu Ehren eines Würfels in der Wüste und am See finden. Bei dem Würfel handelt es sich um eine Replika des großen Objektes, das in einer vergangenen Season auf der Karte von Ort zu Ort wanderte. Wir zeigen euch die Fundorte der Denkmäler auf der Karte.

Die Würfel-Denkmäler stehen westlich von Paradise Palms auf einem Berg und am Loot Lake am südlichen Teil des Wassers. Die Würfel sind deutlich kleiner als ihr großes lila Vorbild, dennoch sind sie leicht zu erkennen, vor allem, wenn ihr die Fundorte der Denkmäler kennt:

Die Denkmäler der Würfel findet ihr bei Paradise Palms udn Loot Lake.

Würfel finden in „Welten treffen aufeinander”

Die Kategorie „Welten treffen aufeinander” schickt euch sogar zwei Mal auf die Suche nach den Würfel-Denkmälern. Erst müsst ihr nur einen Würfel finden, in der Prestige-Mission müsst ihr hingegen beide innerhalb eines Matches besucht haben. Es reicht übrigens aus, wenn ihr euch den Zielen bis auf wenige Meter nähert. Sollte euch das Bild oben noch nicht zu den Würfeln geführt haben, werden euch die Angaben zu den einzelnen Fundorten nachfolgend helfen.

Genauer gesagt verlangt die Mission folgendes von euch: Besucht ein Denkmal zu Ehren eines Würfels in der Wüste und/oder am See. Die folgenden Bilder zeigen euch, wo ihr nach den Würfeln suchen müsst.

Denkmal eines Würfels in der Wüste

Der Würfel in der Wüste steht westlich von Paradise Palms auf dem Berg bei der Koordinate H8/H9. Direkt auf der Grenze steht nur ein großer Berg, auf dessen Spitze ihr das Denkmal finden könnt. Das Bild zeigt euch den Fundort in der Wüste:

Das Würfel-Denkmal in der Wüste steht auf dem markierten Berg.

Denkmal eines Würfels am See

Wollt ihr das Denkmal am See finden, müsst ihr euch etwas südwestlich von Loot Lake nach dem Ziel umsehen. Der Würfel steht auf einem Podest direkt am Wasser. Die kleine Insel könnt ihr direkt ansteuern, wenn ihr aus dem Battle-Bus steigt. Wir zeigen euch, wo der Würfel genau steht:

Auf einer kleinen Insel bei Loot Lake steht der Denkmalwürfel.

Ein schönes Andenken an die Zeit in Season 5, die zur Veröffentlichung dieses Textes fast genau ein Jahr in der Vergangenheit liegt - schöner „Zufall”. Je nachdem, wann ihr diese Battle-Pass-Mission in „Welten treffen aufeinander” abschließt, liefert sie euch zehn Sterne, einen EP-Boost oder andere tolle Extras.

