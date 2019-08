von: Sergej Jurtaev (19. August 2019)

Die gamescom 2019 findet vom 20. bis zum 24. August 2019 in Köln statt. Wenn ihr euch ein Ticket im Vorverkauf gesichert habt, dürft ihr euch auf viele Neuheiten rund um das Thema „Gaming“ freuen. Ärgerlich wird es hingegen, wenn etwas dazwischen kommt. Da fragt ihr euch mit Sicherheit, ob ihr euer Ticket stornieren oder auf eine andere Person übertragen könnt.

Auf der gamescom 2019 ist wieder mit neuen Besucherrekorden zu rechnen.

Ticket auf eine andere Person übertragen?

Ihr seid krank oder könnt aus einem anderen Grund nicht zur gamescom fahren? Dann habt ihr vielleicht überlegt, die Karte auf einen Freund zu übertragen. In den AGB der gamescom steht allerdings, dass Tickets personalisiert sind und dass der Widerruf, die Rückgabe oder die Übertragung von Tickets nicht möglich ist.

Das sollte aber nicht zwingend ein Problem sein, denn der Name wird beim Einlass für gewöhnlich nicht geprüft. Nur der Barcode auf dem Ticket ist wichtig, um am Drehkreuz vorbeizukommen. Deshalb solltet ihr aufpassen, wenn ihr Tickets von Privatpersonen online kauft. Das könnten durchaus kopierte Tickets sein, mit denen ihr nicht hereinkommt.

Ein Freund sollte also durchaus mit eurem Ticket die gamescom besuchen können. Aber Achtung: Beim Kauf eines gamescom-Tickets erhaltet ihr auch eine Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Diese Fahrkarte ist an den Namen gebunden und lässt sich nicht auf eine andere Person übertragen!

gamescom-Tickets stornieren?

Wie bereits erwähnt, ist ein Wiederruf oder eine Rückgabe gekaufter Tickets nicht möglich. Nur in Ausnahmefällen ist das machbar. Vorrangig dann, wenn ihr beim Kauf euren Namen falsch geschrieben habt und eine Namensänderung vornehmen wollt. Dann könnt ihr ein Ticket stornieren, wobei ihr gleichzeitig auch ein neues Ticket kaufen müsst.

Dafür müsst ihr eine E-Mail mit dem Betreff „NAMENSÄNDERUNG“ an ticketshop@koelnmesse.de senden. In dieser E-Mail müssen sowohl das neue (richtiger Name) als auch das alte Ticket (falscher Name) enthalten sein. Gebt dabei auch an, welches Ticket storniert werden soll. Sobald euer Anliegen bearbeitet wurde, erhaltet ihr eine Rückzahlung des Kaufbetrags und eine Bestätigung der Stornierung. Weitere Informationen findet ihr im FAQ-Bereich der gamescom-Website.

War der Artikel hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.