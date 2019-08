von: Marco Tito Aronica (20. August 2019)

Alle Karten und wie ihr sie schnell bekommt | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

Alle Karten in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist freizuschalten ist gar nicht so schwer, wie ihr es im ersten Moment vermuten mögt. Klar, es sind über 7.000 Stück, doch mithilfe unserer Tipps, werdet ihr alle Karten schnell bekommen. Wir zeigen euch zudem eine ausführliche Datenbank, die euch einen Überblick zu allen Karten und Booster Packs liefert.

Ihr wollt eure Kartenliste in Yu-Gi-Oh! LotD vervollständigen? Wir verraten euch, wie!

Alle Karten und Booster Packs

Fleißige User haben eine umfangreiche Datenbank erstellt, in der ihr nicht nur alle Karten, sondern auch die Booster Packs und Decks der Charaktere findet. Leider handelt es sich um eine englische Liste, doch mit einfachen Methoden könnt ihr die Sprache ändern und dann in der Kartenliste nach Informationen suchen. Folgt diesem Link, um zur Karten-Datenbank zu gelangen:

Datenbank für alle Karten in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

In den Kategorien unten wechselt ihr zwischen den Booster Packs, verbannten Karten, Duell-Herausforderungen und der Deckliste. Auch DLC-Karten sind hier enthalten. Eine Alternative zur Liste stellt thecardhub.net dar. Hier könnt ihr nach einzelnen Kartennamen suchen, ausgespuckt werden euch dann Seltenheit, Booster Pack und weitere Informationen.

Duelle könnt ihr jetzt auch mit in die Bahn oder den Bus nehmen: Yu-Gi-Oh! LotD für Nintendo Switch:

Alle Karten bekommen - so gehts am schnellsten

Es gibt einige Methoden, wie ihr alle Karten schnell bekommen könnt. Die schnellste und einfachste Möglichkeit ist der Draft. Hier öffnet ihr für 2.000 DP ein beliebiges Battle Pack und könnt nach fünf Duellen alle Karten behalten, die ihr zufällig aus den Packs gezogen habt - das sind immerhin 40 Karten. Die Duelle könnt ihr gegen andere Spieler oder die KI austragen, indem ihr im Menü auf Battle Pack und anschließend auf „Draft“ klickt.

Und das beste an den Battle Packs: Ihr entscheidet im Draft, welche Karten ihr behalten möchtet. Etwas Glück bei den Boostern ist zwar notwendig, aber das meiste liegt bei euch. Außerdem sind 2.000 DP nicht sonderlich viel.

Schon nach drei verlorenen Duellen im Draft dürft ihr alle ausgewählten Karten behalten.

Die eigene Kartenliste zu vervollständigen kann ganz schön lästig sein. Das liegt unter anderem daran, dass ihr Karten aus den Packs mehr als drei Mal ziehen könnt, obwohl ihr, wie ihr sicherlich wisst, jedes Exemplar einer Karte maximal drei Mal im Deck haben dürft. Nutzt ihr die verlinkte Karten-Datenbank oben, könnt ihr die Booster Packs finden, die alle Karten beinhalten, die ihr für euren Deckbau benötigt.

Trick 17: Duelle aufgeben und zufällige Karten erhalten

Wir haben eine letzte Methode für euch, die gleichzeitig einfach und brillant ist. Standt jetzt (20. August 2019) wurde dieser Trick noch nicht durch ein Update entfernt. Ihr könnt viele Karten eines bestimmten Decks bekommen, indem ihr gegen die KI spielt und das Duell im ersten Zug aufgebt. Als Belohnung erhaltet ihr eine zufällige Karte aus dem Deck eures Kontrahenten und sogar ein paar DP, die ihr wiederum im Kartenshop für neue Booster Packs nutzen könnt - genial, oder? So geht ihr vor:

Startet ein Duell mit einem beliebigen Duellanten über die Kampagne.

Egal, ob ihr beginnt oder euer Gegner: Bewegt den Cursor zu eurem Kartendeck und wählt es aus. Klickt anschließend auf „Aufgeben“.

Ihr verliert das Duell, erhaltet dafür eine beliebige Karte und um die 600 bis 700 DP.

Das Duellergebnis nach einer Kapitulation: Eine zufällige Karte und rund 630 DP.

Pro Duell benötigt ihr etwa zwei Minuten. Ihr könnt euch also einfach ausrechnen, wie viele Karten und DP ihr dadurch in nur einer Stunde bekommt. Wollt ihr alle Karten bekommen und eure Statistik ist euch nicht allzu wichtig, könnt ihr auf diese Methode zurückgreifen.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.