von: Marco Tito Aronica (21. August 2019)

Alle Autos und App fürs Tuning | Need for Speed: Heat

Egal, ob ihr tagsüber an Straßenrennen teilnehmt oder nachts vor den Cops flüchtet: die Autos sind das Herzstück von Need for Speed: Heat und euer Schlüssel zum Ruhm. Dieses Mal könnt ihr das Tuning der Wagen sogar per App auf dem Smartphone durchführen und eure Kreationen direkt ins Spiel übertragen. Wir liefern euch die komplette Autoliste mit allen Herstellern und stellen euch die Studio-App vor.

Zum Release am 8. November 2019 stellt euch das Rennspiel insgesamt 127 Autos zur Verfügung. Später sollen weitere Fahrzeuge den Fuhrpark mit „Car Packs“ erweitern.

Autos und Hersteller in der Übersicht

Der Polestar 1 von Volvos Tuning- und Tochterfirma ziert das Cover von NfS: Heat. Dieser Elektro-Hybrid-Sportwagen hat satte 600 PS und erscheint Ende 2019 bis Anfang 2020 auf dem Markt. Die Auswahl der Autos ist gewohnt breit und vielfältig. Deutsche Hersteller sind mit Audi, BMW, Mercedes und VW vertreten, die Italiener schicken Alfa Romeo, Ferrari und Lamborghini ins Rennen und Freunde japanischer Autos werden mit Honda, Mitsubishi und Nissan glücklich.

Alle Autos mitsamt Baujahr findet ihr in der folgenden Tabelle. Wir haben diese Liste nach Herstellern und dem Alphabet geordnet, damit ihr euren Traumwagen so schnell wie möglich finden könnt. Wir hoffen, er ist dabei.

Sobald Car Packs und neue Autos angekündigt werden, überarbeiten wir die Tabelle oben und liefern euch aktualisierte Informationen zu allen Fahrzeugen.

Augenweide bei Nacht: Ein Nissan Skyline darf in Need for Speed: Heat natürlich nicht fehlen.

Autos per App tunen

Autos mobil per App tunen und direkt ins Spiel übertragen. Das hört sich für euch fast zu schön an, um wahr zu sein? Wir haben da eine gute Nachricht: Mit der sogenannten Studio-App zu NfS: Heat könnt ihr Autos schon jetzt im Showroom betrachten. In der Werkstatt könnt ihr euch im Tuning ausprobieren.

Jede Woche könnt ihr per Drop einen neuen Wagen freischalten. Dafür benötigt ihr nur genügend Fortschrittspunkte, die ihr für das Tuning anderer Autos oder das Erstellen von Folien erhaltet. So erhaltet ihr einen ersten Einblick in den Fuhrpark von Need for Speed: Heat. Und das beste daran: Nach dem Release könnt ihr eure Autos ins Spiel übertragen. Das nennen wir mal eine tolle Neuerung und kluge Vernetzung von Smartphone und Konsole oder PC.

In der Studio-App stehen euch schon einige Autos und viel Tuning zur Verfügung.

Über die folgenden Links könnt ihr euch die Studio-App herunterladen:

Bei einigen Spielern mit einem Galaxy S10 und S10+ kommt es bei der Studio-App zu Problemen. Indem ihr in den Vollbildmodus schaltet, sollten diese behoben sein. Zwar werden die Autos und das HUD vergrößert dargestellt, doch das minimiert die Fehlerquellen.

Viele der aufgelisteten Autos könnt ihr in diesem Gameplay-Trailer von NfS - Heat schon bewundern:

Was haltet ihr von der Autoliste in Need for Speed: Heat? Sind eure Traumwagen dabei? Meiner Meinung nach ist das eine durchaus gelungene Auswahl an Fahrzeugen, die fast alle Geschmäcker abdeckt. Besonders schön finde ich die Rückkehr von Ferrari.