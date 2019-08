von: Sergej Jurtaev (22. August 2019)

Kreaturen zähmen und reiten | No Man's Sky Beyond

Das Beyond-Update implementiert viele Neuerungen in No Man's Sky. Eins der interessantesten Features ist, dass ihr die Tiere bzw. Kreaturen zähmen könnt. So könnt ihr sie nicht nur reiten, sondern erhaltet auch besondere Items. Wir erklären euch, wie das Zähmen funktioniert.

So lockt ihr Kreaturen an

Um die Tiere in No Man's Sky Beyond anzulocken, reichen bereits „Kreaturenkugeln“. Das ist ein neues Item, dessen Bauplan von Anfang an verfügbar ist. Im entsprechenden Menü könnt ihr es mit 10x Kohlenstoff herstellen.

Sucht danach nach den Kreaturen, die ihr anlocken wollt. Im Navigationsmenü könnt ihr unter „Hilfstmittel“ → „Köder“ die Kreaturenkugeln auswählen und auf den Boden werfen. Die Tiere in der Nähe werden daraufhin die Kugeln verspeisen und scheiden anschließend Dung aus. Wenn ihr den Dung untersucht, erhaltet ihr Faecium.

Tiere zähmen, reiten und „melken“

Kreaturenkugeln könnt ihr bei allen Kreaturen verwenden, aber richtig zähmen könnt ihr die Tiere so nicht. Dafür benötigt ihr spezielle Köder, die von den jeweiligen Tieren präferiert werden. Zückt dafür das Analysevisier und untersucht die Kreaturen. Auf der linken Seite wird unter „Köder“ angezeigt, was die Kreaturen am liebsten essen.

Das Reiten ist ein neues Feature in NMS Beyond. Nicht sehr nützlich, aber dafür unterhaltsam.

Nach der Analyse wird direkt ein Eintrag im neuen Kochkatalog freigeschaltet. Hier könnt ihr dann nachlesen, welche Items ihr benötigt, um den Köder herstellen zu können.

Essen bzw. Köder müsst ihr mit dem neuen Nährstoffprozessor produzieren. Den Bauplan dafür erhaltet ihr auf der Konstruktionsforschungsstation (unter „Technologiemodule“) des Multiplayer-HUBs. Für den Bauplan müsst ihr 10x Geborgene Daten investieren.

Baut anschließend einen Nährstoffprozessor und stellt den Köder her, den ihr benötigt. Werft den Köder aus und lasst die Kreatur essen. Jetzt könnt ihr euch dem Tier nähern und es reiten. Leider ist das eine temporäre Funktion, da ihr die Tiere nicht in eure Basis mitnehmen könnt.

Nachdem ihr eine Kreatur gezähmt habt, könnt ihr sie nicht nur reiten, sondern auch „melken“. Das bedeutet lediglich, dass ihr besondere tierische Items von ihnen erhaltet. Dazu zählen u. a. Milch oder auch Eier.

