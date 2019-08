von: Marco Tito Aronica (23. August 2019)

DP farmen - so einfach gehts | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist

Wer in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist viele Booster öffnen will, benötigt sogenannte Duellpunkte, die im Spiel merkwürdigerweise mit „Konsolation-Punkte“ übersetzt werden. DP erhaltet ihr durch Duelle und wir haben eine einfache Methode gefunden, mit der ihr DP farmen könnt, ohne euch großartig dabei anzustrengen.

Man kann hier durchaus von einem DP-Glitch reden, da die Methode auch in Link Evolution noch funktioniert. Wir konnten mit diesem Trick 4.370 DP in nur vier Minuten farmen. Das sind immerhin knapp zehn Booster, die ihr damit öffnen könnt. Wie das genau funktioniert, zeigt euch das folgende Video:

So einfach verdient ihr 4.370 DP in nur vier Minuten:

DP farmen mit diesem einfachen Trick

Manchmal sind Verlierer die wahren Gewinner und so verhält sich auch der Status quo in Yu-Gi-Oh! LotD - zumindest, wenn ihr DP farmen wollt. Der Vorgang ist denkbar einfach: Ihr startet ein beliebiges Duell in der Kampagne (ausgenommen Tutorials) und gebt das Match so schnell wie möglich auf. Als Ergebnis erhaltet ihr eine zufällige Anzahl an Duellpunkten. Zwischen 500 und 1.000 DP ist alles möglich und dafür müsst ihr nicht einmal viel tun. So einfach könnt ihr DP farmen:

Im Hauptmenü wählt ihr den Einzelspieler und anschließend die Kampagne aus.

Wählt eine beliebige Serie aus. Im besten Fall entscheidet ihr euch für einen Duellanten, von dem ihr neben DP auch ein paar gute Karten gebrauchen könnt.

Startet das Duell und wählt euer Deck mit dem Cursor aus, sobald ihr am Zug seid. Klickt darauf, wählt „Aufgeben” und bestätigt den Vorgang.

Fast 1.000 DP fürs Nichtstun? Die nehmen wir gerne mit!

Das Duell endet logischerweise in einer Niederlage, die Belohnungen in Form von DP und Karten erhaltet ihr trotzdem. Bei uns lagen die verdienten Duellpunkte pro Match bei 500 bis 1.000 DP. Toller Nebeneffekt: Ihr könnt so auch schnell alle Karten freischalten, da ihr nach jedem Duell auch Monster, Zauber oder Fallen des Kontrahenten erhaltet.

Die verdienten DP könnt ihr dann im Karten-Shop gegen Booster Packs eintauschen. Ihr schaltet die verschiedenen Booster erst frei, wenn ihr die jeweiligen Duellanten in der Kampagne besiegt habt. Spielt alle Kampagnen also ein Mal durch, damit ihr mehr Auswahl habt.

Noch wurde der DP-Glitch nicht behoben. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass es bald ein Update dazu geben wird. Also auf! Geht ein paar DP farmen und schickt eure Gegner ins Reich der Schatten!