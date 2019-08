von: Ove Frank (27. August 2019)

Klassen-Übersicht | World of Warcraft: Classic

World of Warcraft: Classic fährt zwar mit weniger verschiedenen Klassen auf als das aktuelle World of Warcraft, jedoch sind diese für sich nicht minder kompliziert und bedürfen Zeit, um sie kennenzulernen. In diesem Guide listen wir die einzelnen Klassen auf und leiten euch zu unseren klassenspezifischen Guides weiter.

Auch wenn einige den gleichen Aufgabenbereich abdecken mögen, so spielen sich doch alle Klassen unterschiedlich, weshalb es wichtig ist, sich vorab über jede Klasse angemessen zu informieren. Wir empfehlen daher, unsere "WoW: Classic"-Guides zu lesen.

Dieser Klassen-Guide für WoW: Classic stellt euch jede Klasse in ihrer, nennen wir es mal "Pracht" vor.

Allgemeines

Heute wie noch vor 15 Jahren ist World of Warcraft ein MMORPG in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Dementsprechend folgt vor allem WoW: Classic dabei gewissen Konventionen, wenn es um seine Klassen geht. So gibt es übergeordnet dreierlei Unterscheidungen: Den Tank, den Damage-Dealer und den Heiler.

Jede Klasse kann zumindest eine dieser Spezialisierungen übernehmen, manche sogar zwei oder bei entsprechendem Skill sogar alle drei.

Grundsätzlich gilt zu beachten, dass die Spieler in den zwei Fraktionen unterschieden werden, Horde und Allianz. Diese werden durch jeweils vier Rassen vertreten, welche jedoch nicht jede Klasse spielen können.

Zwei Klassen, der Paladin und der Schamane sind in diesem Zusammenhang besonders, da sie in WoW: Classic jeweils nur von einer Fraktion gespielt werden können. Der Paladin auf Seiten der Allianz und der Schamane auf Horden-Seite.

Ihr wisst nicht, was ihr spielen sollt? Der amerikanische YouTuber Kargoz hat ein Video erstellt, welches euch kurz und knackig die Vor- und Nachteile der jeweiligen Klassen vorstellt, um euch bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Die Klassen in der Übersicht

Indem ihr auf die jeweiligen Klassen klickt, gelangt ihr zu unseren Einsteiger-Guides der entsprechenden Klasse. Diese geben euch die wichtigsten Informationen mit an die Hand, die ihr kennen müsst: Talent-Bäume, jeweilige Rassen, etc. und dazu geben wir euch unsere Einschätzung dahingehend, wie gut die jeweilige Klasse für Neueinsteiger geeignet ist.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen sind deutlich größer als sie zu Beginn erscheinen mögen. Jede Klasse spielt sich anders, für jede gilt es andere Tipps und Tricks zu beachten.

Einige Klassen nutzen im Kampf eher Zauber, während andere auf Waffen zurückgreifen. Passend dazu haben wir eine Bilderstrecke für euch zusammengestellt, welche euch die unserer Meinung nach 12 besten Waffen des Spiels präsentiert.

Nicht alle Klasse leveln gleich schnell und es gibt entsprechend der Teilnehmer unterschiedlich gute Gruppenkonstellationen. Auch die Kriterien zur Berufsauswahl sind für jede Klasse andere. Von daher: Lasst euch Zeit und informiert euch!