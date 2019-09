Gibt es Crossplay in Borderlands 3? Und wie funktioniert eigentlich der Koop- oder Splitscreen-Modus des Loot-Shooters? Der Wahnsinn kann nur noch absurdere Züge annehmen, wenn ihr zusammen mit Freunden oder Fremden spielt. Wir möchten euch hier daher alle Möglichkeiten vorstellen.

Wir machen es kurz: Leider gibt es (noch) kein Crossplay im Loot-Shooter. Zur Veröffentlichung von Borderlands ist es PC-Spielern nicht möglich, mit Konsolen-Besitzern zu zocken - und andersherum, versteht sich. Allerdings gibt es bereits konkrete Pläne seitens der Entwickler, Crossplay auf allen Plattformen so früh wie möglich verfügbar zu machen. Dazu geäußert hat sich der CEO von Entwickler Gearbox Software höchstpersönlich: Randy Pitchford. Auf Twitter schrieb er Folgendes:

Some folks may be speculating that this thing tomorrow may be about cross play. Tomorrow’s thing is awesome, but *not* about cross-play. But, Good News: We are committed to supporting cross-play for Borderlands 3 with our partners as soon as practicable after launch. #talklater https://t.co/XtUzrBpySP