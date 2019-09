von: Marco Tito Aronica (26. September 2019)

Alle Jahre wieder schiebt ihr in FIFA 20 den Ball elegant vor euch her. Die Trophäen und Erfolge haben sich im Vergleich zu den Vorgängern erneut nicht sonderlich stark verändert, daher werden euch die meisten Errungenschaften bekannt vorkommen. Wir zeigen euch alle Trophäen und Erfolge und liefern euch im Verlauf der Veröffentlichung eingie Tipps dazu.

Wollt ihr, wie die Königlichen, eine Krone tragen, müsst ihr diese Trophäen und Erfolge freischalten.

Alle Trophäen und Erfolge in FIFA 20

Wer schon einige FIFA-Ableger gespielt hat, den werden die 32 Trophäen und 31 Erfolge wohl kaum überraschen. Dieses Mal müsst ihr für die Platin-Trophäe oder die 1.000 Gamerscore den Story-Modus von Volta-Fußball abschließen, 200 Vereinseinsätze mit einem Spieler in FUT erreichen oder Pressekonferenz-Antworten im Karrieremodus meistern. Spielt ihr FIFA 20 auf der PS4, interessiert euch bestimmt die folgende Aufteilung:

Bundesliga Pur in FIFA 20! Schaut euch hier den Trailer zur deutschen Liga an:

Die reduzierte Anzahl an Trophäen und Erfolgen wird euch nicht spoilern. Alle Freischaltbedingungen sammeln wir in der folgenden Tabelle:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Scharfschütze Erzielt ein Freistoßtor. Bronze 15 G Naturtalent Gewinnt ein Elfmeterschießen ohne Fehlschuss Bronze 15 G Meisterfokus Erzielt ein Tor aus dem Spiel heraus nach einem perfekten Schusstiming. Bronze 15 G Perfektion Schließt alle Multiplayer-Skill-Spiele ab. Bronze 15 G Team-Showdown Gewinnt eine Partie in FUT Squad Battles. Bronze 15 G Inneneinrichtung Passt euer Stadion an, indem ihr in FUT 1 Choreo oder 1 Mittelkreisplane erhaltet und einsetzt. Bronze 15 G Meisterstratege Erstellt eure eigene individuelle Taktik in FIFA Ultimate Team. Bronze 15 G Spaß unter Freunden Spielt in FUT-Freundschaftsspielen eine Partie mit beliebigen Hausregeln. Bronze 15 G Puzzleprofi Schließt in FIFA Ultimate Team 10 Squad Building Challenges ab. Bronze 15 G Lernbedarf Holt euch in FIFA Ultimate Team einen Aufgabengruppen-Bonus. Bronze 15 G Unaufhaltsam Schließt euer erstes Ligaspiel in "Pro Clubs: Saisons" mit einem Sieg ab. Bronze 15 G Im Spiel Spielt eine Partie mit Frauen-Teams. Bronze 15 G Sammler Holt euch in VOLTA-Fußball 5 Legenden. Silber 30 G Aufstieg Erreicht in FUT Squad Battles Gold-3-Rang. Silber 30 G Willkommen in der Liga Erreicht erstmals die FUT Champions Weekend League. Silber 30 G Spielzug des Jahres Holt euch in FIFA Ultimate Team einen Saison-Bonus. Silber 30 G Dominanz Erreicht in FUT Division Rivals Rang 3 (oder besser). Silber 30 G Einstieg Spielt in VOLTA-Fußball drei Anstoß-Partien mit verschiedenen Team-Formationen. Silber 30 G Anfängerglück Gewinnt eine "Überraschungsball"- oder "Platzhirsch"-Partie. Silber 30 G Kluge Wahl Schaltet alle Eigenschaften einer Kategorie frei. Silber 30 G An der Spitze Schließt in Pro Clubs eine Pokal-Hausregeln-Partie ab. Silber 30 G Evolution Schaltet eine Spezialität in Pro Clubs frei. Silber 30 G Forscher Nehmt im Karrieremodus vor einem Spiel und nach einem Spiel an einer Pressekonferenz teil. Silber 30 G Wohlfühlbereich Wählt im Karrieremodus eine Pressekonferenz-Antwort aus jeder vorhandenen Kategorie aus. Silber 30 G Trendsetter Tragt im Karrieremodus in drei separaten Partien drei verschiedene Outfits. Silber 30 G Legenden Gewinnt das UEFA Europa League-Finale Silber 30 G Ende des Weges Schließt die VOLTA-Story ab. Gold 80 G Einmalig Erreicht den maximalen GES-Wert mit eurem VOLTA-Fußball-Avatar. Gold 80 G Herrschaft Spielt in FUT Division Rivals eine Partie in Division 4 (oder höher). Gold 80 G Vereinslegende Erreicht in FIFA Ultimate Team 200 Vereinseinsätze mit einem Spieler. Gold 80 G Geschichtsträchtig Gewinnt das UEFA Champions League-Finale. Gold 80 G Die Nummer 1 Schaltet alle anderen Trophäen frei (ohne Zusatzinhalte-Trophäen). Platin n.v

Ein besonders anstrengender Zeitfresser dürfte für viele von euch die Trophäe bzw. der Erfolg „Vereinslegende“ werden. Ihr müsst nicht einfach nur 200 Spiele in FUT abschließen, sondern 200 Einsätze mit einem beliebigen Spieler absolvieren. Auch „Willkommen in der Liga“ dürfte eine seltene Errungenschaft werden. Ihr müsst die Weekend League erreichen, in der sich die besten Spieler der Fußball-Simulation tummeln.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.