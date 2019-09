von: Marco Tito Aronica (26. September 2019)

Habt ihr in der Vergangenheit einen Club in FIFA Ultimate Team gegründet, wird dieser auch in FIFA 20 automatisch übertragen. Wollt ihr euren Vereinsnamen ändern, müsst ihr euch umständlich durch die neuen Menüs navigieren, daher zeigen wir euch, wie das in diesem Jahr funktioniert.

Was ist eigentlich neu in FIFA 20? Das seht ihr im Trailer zum Spiel:

Vereinsname ändern: Hier findet ihr die Option!

Die Menüstruktur in FUT hat sich mit FIFA 20 stark verändert. Auch ich musste eine Weile suchen, bis ich meinen Vereinsnamen ändern konnte. Früher konntet ihr den Namen über den Katalog anpassen, heute ist das nicht mehr möglich. Schritt für Schritt erklären wir euch, wo ihr die Option jetzt findet:

Wählt im Hauptmenü den FIFA Ultimate Team-Modus aus und navigiert zur FUT-Zentrale.

Das erste große Fenster links sind die neuen „Saison Aufgaben“ , die ihr folglich ansteuert.

Hier findet ihr den Bereich „Grundlagen“ und eine Unterkategorie namens „Die Grundlagen“.

„Ändere den Vereinsnamen“ ist hier eine Aufgabe und aktuell die einzige Möglichkeit, den Vereinsnamen ändern zu können. Drückt Dreieck (PS4) oder die Y-Taste (Xbox One).

Ganz schön versteckt: Wer den Vereinsnamen ändern will, muss die Grundlagen in der FUT-Zentrale öffnen und abschließen.

Drückt die angezeigte Taste, um die Aufgabe anzunehmen und automatisch werdet ihr zum nächsten Fenster weitergeleitet, in dem ihr Vereinsname und die Abkürzung verändert. Ihr solltet euch euren neuen Vereinsnamen übrigens gut überlegen, ihr könnt diesen nämlich nur ein Mal ändern. Bis jetzt (Stand: 26. September 2019) gibt es keine weitere Option dafür.

