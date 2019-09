von: Marco Tito Aronica (27. September 2019)

Junge Talente mit viel Potential sind in der Welt des Fußballs heiß begehrt. Auch in FIFA 20 wollt ihr euren Verein im Karrieremodus für die Zukunft wappnen und die besten Talente einstellen. Wir helfen euch bei der Suche nach neuen Spielern im Sturm, im Mittelfeld, in der Verteidigung und im Tor. Außerdem zeigen wir euch mögliche Höchstwertungen der Youngsters.

Wieso sollte ich in Talente investieren?

Viele der aufgelisteten Talente sind noch sehr jung und daher kann ihre Wertung (engl. Rating) im Karrieremodus schnell steigen. Ihr müsst ihnen dafür nur genügend Spielpraxis geben und sie die ein oder andere Trainingseinheit abschließen lassen.

Zwischen dem Spielen empfehlen wir euch, junge Talente mit hohem Entwicklungspotential im Training auszuwählen und die Einheiten sogar selber zu spielen. So maximiert ihr die Verbesserung der Attribute und stärkt Talente in jeder Woche des Kalenders.

Top-Talente in FIFA 20 stellen euch allerdings auch vor Herausforderungen und darauf solltet ihr besonders schon vor dem Kauf achten. Große Vereine wissen ganz genau über ihre Talente Bescheid und werden diese Spieler meist nur für eine horrende Ablösesumme gehen lassen. Außerdem sind die unten angegebenen potentiellen Wertungen keine Garantie. Läuft es in einer Saison nicht besonders gut für euren Verein, werden sich auch die Talente nur mäßig weiterentwickeln können.

Talente werden stets als "Vielversprechende Spieler" gekennzeichnet.

Relativ günstige Talente findet ihr im Rating-Bereich von 60-70. Auf diese solltet ihr euch vorwiegend konzentrieren, vor allem dann, wenn euer Verein nur über begrenztes Transferbudget verfügt. Viel geschrieben, wenig gesagt: Nachfolgend findet ihr Talente auf allen Positionen.

Talente im Sturm (ST, MS, LA, RA, LF und RF)

Talente im Sturm können auf den Positionen ST, MS, LA, RA, LF und RF spielen. Die Ratings dieser Spieler erhöht ihr hauptsächlich mit erzielten Toren. Angekommene Pässe, erspielte Torschancen oder Vorlagen zielen ebenfalls auf das Wachstum ein.

Wenig überraschend ist Kylian Mbappé eines der besten Talente im Sturm. An das potentielle Rating von 95 kommt kein anderer Spieler heran. Zu den Geheimtipps dürfte Moise Kean vom FC Everton zählen, den ihr für knapp 15 Millionen Euro kaufen könnt. Das sind die Talente im Sturm:

Talente Vereine Positionen Alter Ratings und Potentiale Marktwert Kylian Mbappé Paris Saint-Germain ST und RF 20 89 → 95 (+6) ca. 94 Millionen Euro João Félix Atlético Madrid ST 19 80 → 93 (+13) ca. 28 Millionen Euro Vinícius Jr. Real Madrid LF 18 79 → 92 (+13) ca. 23 Millionen Euro Luka Jović Real Madrid ST 21 83 → 89 (+6) ca. 37 Millionen Euro Lautaro Martínez Inter Mailand ST 21 81 → 89 (+8) ca. 27 Millionen Euro Moise Kean FC Everton ST 19 76 → 89 (+13) ca. 15 Millionen Euro Rodrygo Silva de Goes Real Madrid ST, RF und LF 18 77 → 89 (+13) ca. 14 Millionen Euro Marcus Rashford Manchester United ST und LF 21 83 → 88 (+5) ca. 36 Millionen Euro Leon Bailey Bayer 04 Leverkusen LF und RF 21 82 → 88 (+6) ca. 94 Millionen Euro Steven Bergwijn PSV Eindhoven LF und RF 21 82 → 87 (+5) ca. 30 Millionen Euro Federico Chiesa AC Florenz ST und RF 21 79 → 87 (+8) ca. 19 Millionen Euro Patrick Cutrone AC Mailand ST 21 77 → 86 (+9) ca. 14 Millionen Euro Samuel Chukwueze FC Villarreal MS und RF 20 76 → 85 (+9) ca. 12 Millionen Euro Fedor Chalov ZSKA Moskau ST 21 76 → 85 (+9) ca. 12 Millionen Euro Donyell Malen PSV Eindhoven ST und LF 20 76 → 85 (+9) ca. 12 Millionen Euro Tammy Abraham Chelsea FC ST 21 76 → 85 (+9) ca. 12 Millionen Euro Kasper Dolberg Ajax Amsterdam ST 21 76 → 84 (+8) ca. 12 Millionen Euro Wenderson Galeno Sporting Braga LF 21 77 → 84 (+7) ca. 13 Millionen Euro

Juve lies Kean zu Everton ziehen. Das Stürmertalent ist jetzt für knapp 15 Millionen Euro zu haben.

Talente im Mittelfeld (ZM, ZOM, ZDM, LM und RM)

Wollt ihr Talente im Mittelfeld fördern, ist ein fehlerfreies Passspiel pflicht. Auf den Außenbahnen sorgt ihr mit scharfen Hereingaben für Gefahr und Torvorlagen, während Youngster im zentralen offensiven Mittelfeld auch gerne mal aus der Distanz schöne Tore schießen können.

Zwei Talente aus der Bundesliga dominieren die Liste der Mittelfeldspieler. Kai Havertz von Bayer 04 Leverkusen und Jadon Sancho von Borussia Dortmund werden den Verein definitiv nicht für wenig Geld wechseln und haben beide eine potentielle Höchstwertung von 92 oder höher. Diese Talente lohnen sich nur, wenn ihr genügend Transferbudget übrig habt. Das sind die Top-Talente im Mittelfeld:

Talente Vereine Positionen Alter Ratings und Potentiale Marktwert Kai Havertz Bayer 04 Leverkusen ZOM und RF 20 84 → 92 (+8) ca. 46 Millionen Euro Jadon Sancho Borussia Dortmund LM und RM 19 84 → 92 (+8) ca. 45 Millionen Euro Houssem Aouar Olympique Lyon ZM 21 81 → 89 (+8) ca. 26 Millionen Euro Lucas Paquetá AC Mailand ZOM und ZM 21 79 → 89 (+10) ca. 21 Millionen Euro Ismaïla Sarr Stade Rennes LM und RM 21 78 → 88 (+10) ca. 17 Millionen Euro Steven Bergwijn PSV Eindhoven ZOM 21 82 → 87 (+10) ca. 30 Millionen Euro Daniel Olmo Dinamo Zagreb ZM, ZOM, LM und RM 21 79 → 87 (+8) ca. 19 Millionen Euro Sander Berge KRC Genk ZM und ZDM 21 79 → 87 (+8) ca. 16 Millionen Euro Declan Rice West Ham United ZM und ZDM 20 78 → 87 (+9) ca. 15 Millionen Euro Matías Zaracho Racing Buenos Aires ZOM, ZM und RM 21 78 → 87 (+9) ca. 16 Millionen Euro Exequiel Palacios River Plate ZOM, ZM und RM 20 77 → 87 (+10) ca. 14 Millionen Euro Christian Pulisic Chelsea FC LM und RM 20 79 → 86 (+7) ca. 18 Millionen Euro Óscar Melendo Jiménez Espanyol Barcelona ZOM, LM und RM 21 79 → 86 (+7) ca. 18 Millionen Euro Viktor Tsygankov Dynamo Kiew LM und RM 21 79 → 86 (+7) ca. 18 Millionen Euro Cengiz Ünder AS Rom RM 21 78 → 86 (+8) ca. 16 Millionen Euro Nanitamo Jonathan Ikoné OSC Lille ZOM 21 78 → 86 (+8) ca. 16 Millionen Euro David Brooks AFC Bournemouth ZOM und RM 21 77 → 86 (+8) ca. 14 Millionen Euro Kangin Lee FC Valencia ZOM, RM und LM 18 76 → 86 (+10) ca. 12 Millionen Euro Alexis Mac Allister Boca Juniors ZOM, ZM und LM 20 76 → 86 (+10) ca. 12 Millionen Euro Weston McKennie FC Schalke 04 ZOM und ZM 20 78 → 86 (+10) ca. 13 Millionen Euro Martin Ødegaard Real Sociedad ZOM und ZM 20 78 → 85 (+7) ca. 15 Millionen Euro

McKennie: Von Schalke 04 könnt ihr euch ein amerikanisches Talent für die Verteidigung schnappen.

Talente in der Verteidigung (IV, ZIV, LV, RV, LAV und RAV)

In der Abwehr sammeln Talente fleißig Bonuspunkte für die Entwicklung, wenn sie Bälle abfangen, erfolgreiche Zweikämpfe führen oder gefährliche Situationen klären. Wer ein erfolgreiches Team aufbauen will, sollte auch in der Defensive in junge Talente investieren.

Mit seinem Wechsel zu Juventus Turin (in FIFA 20 als Piemonte Calcio bekannt) klettert der Niederländer Matthijs de Ligt an die Spitze der Defensivtalente. Sein Potential von 93 bleibt unerreicht. Gleich vier Spieler aus der Bundesliga sind dabei. In der folgenden Tabelle tummeln sich allerdings auch viele günstige Talente:

Talente Vereine Positionen Alter Ratings und Potentiale Marktwert Matthijs de Ligt Piemonte Calcio (Juventus Turin) IV 19 85 → 93 (+8) ca. 48 Millionen Euro Trent Alexander-Arnold Liverpool FC RV 20 83 → 89 (+6) ca. 30 Millionen Euro Éder Gabriel Militão Real Madrid IV und RV 21 81 → 88 (+7) ca. 22 Millionen Euro Ibrahima Konaté RB Leipzig IV 20 79 → 88 (+9) ca. 17 Millionen Euro Aaron Wan-Bissaka Manchester United RV 21 79 → 88 (+9) ca. 17 Millionen Euro Dayotchanculle Upamecano RB Leipzig IV 20 77 → 88 (+11) ca. 14 Millionen Euro Dan-Axel Zagadou Borussia Dortmund IV und LV 20 79 → 86 (+7) ca. 16 Millionen Euro Achraf Hakimi Borussia Dortmund LV und RV 20 79 → 86 (+7) ca. 15 Millionen Euro Lisandro Martínez Ajax Amsterdam IV und LV 21 77 → 86 (+9) ca. 12 Millionen Euro Jules Koundé FC Sevilla IV 20 76 → 86 (+10) ca. 12 Millionen Euro Evan N’Dicka Eintracht Frankfurt IV 19 76 → 86 (+10) ca. 11 Millionen Euro Filip Benković Leicester City IV 21 76 → 85 (+9) ca. 11 Millionen Euro Renan Lodi Atlético Madrid LV 21 77 → 85 (+8) ca. 11 Millionen Euro Noussair Mazraoui Ajax Amsterdam RV 21 77 → 84 (+8) ca. 11 Millionen Euro Edson Álvarez Ajax Amsterdam IV 21 76 → 84 (+8) ca. 11 Millionen Euro Malang Sarr OGC Nizza IV und LV 20 76 → 84 (+8) ca. 11 Millionen Euro Nikola Milenković AC Florenz IV und RV 21 76 → 83 (+7) ca. 10 Millionen Euro Theo Hernández AC Mailand LV 21 76 → 82 (+6) ca. 10 Millionen Euro Marcelo Saracchi RB Leipzig LV 21 75 → 82 (+7) ca. 9 Millionen Euro

N'Dicka von Eintracht Frankfurt ist definitiv eine gute Alternative in der Abwehr.

Talente im Tor (TW)

Nur wenige Spieler kontrollieren ihre Torhüter selber, doch auch ohne eingreifen zu müssen, können Keeper ihr Rating verbessern. Spielt wiederholt Spiele zu Null und ihr werdet sehen, wie schnell die Wertung eures Nachwuchstorhüters steigt.

Seit nunmehr einigen Jahren ist Donnarumma eines der größten Talente im Tor. Das hat sich auch in FIFA 20 nicht geändert. Der Italiener kann ein Rating von 92 erreichen, der Marktwert liegt allerdings auch schon bei 40 Millionen Euro. Ein Geheimtipp könnte sein Vereinskollege Alessandro Plizzari sein, der in der Saison 19/20 vom AC Mailand zu AS Livorno ausgeliehen ist. Auf der Suche nach Talenten werdet ihr hier fündig:

Talente Vereine Alter Ratings und Potentiale Marktwert Gianluigi Donnarumma AC Mailand 20 85 → 92 (+7) ca. 42 Millionen Euro Alban Lafont FC Nantes 20 79 → 88 (+9) ca. 16 Millionen Euro Andriy Lunin Real Valladolid 20 76 → 88 (+8) ca. 11 Millionen Euro Florian Müller 1. FSV Mainz 05 21 75 → 84 (+9) ca. 8 Millionen Euro Justin Bijlow Feyenoord Rotterdam 21 74 → 82 (+8) ca. 7 Millionen Euro Wuilker Faríñez Millonarios FC 21 73 → 87 (+14) ca. 8 Millionen Euro Bartłomiej Drągowski AC Florenz 21 73 → 83 (+7) ca. 5 Millionen Euro Gregor Kobel VfB Stuttgart 21 72 → 82 (+10) ca. 4 Millionen Euro Luís Maximiano Sporting Lissabon 20 70 → 82 (+12) ca. 3 Millionen Euro Diogo Meireles Costa FC Porto 19 70 → 83 (+7) ca. 3 Millionen Euro Markus Schubert FC Schalke 04 21 70 → 81 (+11) ca. 3 Millionen Euro Alexandr Maksimenko Spartak Moskau 21 70 → 81 (+11) ca. 3 Millionen Euro Altay Bayındır Fenerbahçe Istanbul 21 69 → 76 (+7) ca. 1,1 Millionen Euro Eike Bansen SV Zulte Waregem 21 69 → 78 (+9) ca. 1,3 Millionen Euro Daniel Martín Fernández Betis Sevilla 20 69 → 79 (+10) ca. 1,3 Millionen Euro Juan Soriano Oropesa CD Leganés 21 69 → 77 (+7) ca. 1,2 Millionen Euro Mile Svilar Benfica Lissabon 19 68 → 80 (+12) ca. 1,3 Millionen Euro Aaron Ramsdale AFC Bournemouth 21 68 → 79 (+11) ca. 1,2 Millionen Euro Pontus Dahlberg FC Watford 20 68 → 78 (+10) ca. 1,1 Millionen Euro Adrian Šemper Chievo Verona 21 68 → 78 (+10) ca. 1,1 Millionen Euro

Plizzari: Unser Geheimtipp ist nicht in der Liste, aber einen Blick wert.

Für die Weiterentwicklung dieser Talente mit viel Potential empfehlen wir eine gesunde Rotation innerhalb der Mannschaft. So sind alle Spieler glücklich und ihr könnt mit jungen Talenten viel Geld verdienen, wenn ihr sie nach dem Upgrade verkauft.

Dynamisches Potential: Was genau ist das?

Mit FIFA 20 wurde ein dynamisches Potential eingeführt. Das ist eigentlich in wenigen Worten erklärt. Die Talente können sich bei überdurchschnittlich guten Leistungen auch über ihr angegebenes Potential verbessern. Mbappé zum Beispiel, kann potentiell ein Rating von 95 erreichen. Durch das dynamische Potential kann sich diese Zahl sogar noch erhöhen. Die Leistungen müssen dann allerdings kontinuierlich auf sehr hohem Niveau sein.

