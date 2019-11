von: Marco Tito Aronica (07. November 2019)

Auch in Kapitel 2 von Fortnite gibt es versteckte Buchstaben, die den Begriff „F-O-R-T-N-I-T-E“ formen. Jede Woche wird der Fundort eines Letters auf einem Ladebildschirm offenbart und in diesem Sammelguide zeigen wir euch, wo ihr alle versteckten Buchstaben finden könnt.

Update: Das versteckte „N“ haben wir unten im Text ergänzt. Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt dorthin springen.

Versteckte Buchstaben in Fortnite: Kapitel 2

Die versteckten Buchstaben F, O, R, T, N, I, T und E tauchen nur auf eurer Karte auf, wenn ihr den dazugehörigen Ladebildschirm freigeschaltet habt. Das versteckte „F“ zum Beispiel, könnt ihr erst suchen, wenn ihr in der Kategorie „Neue Welt“ acht von elf Missionen abgeschlossen habt. Ihr erhaltet dadurch einen Ladebildschirm, auf dem der Fundort des Buchstabens irgendwo zu sehen ist.

Oftmals müsst ihr wirklich sehr genau hinschauen, um einen versteckten Buchstaben finden zu können. Daher helfen wir euch hier weiter und präsentieren euch alle Buchstaben-Fundorte.

Die neue Karte birgt insgesamt acht Buchstaben: F-O-R-T-N-I-T-E. Der Trailer leitet Kapitel 2 ein:

Verstecktes "F" finden

Schließt acht von elf Herausforderungen aus „Neue Welt“ ab, um den Ladebildschirm für das versteckte „F“ freizuschalten. Auf der rechten Seite seht ihr ganz klein den Buchstaben westlich des Flusses. Das „F“ erscheint erst, wenn ihr euch in unmittelbarer Nähe befindet. Sollte es nicht zu sehen sein, steht ihr eventuell an einer falschen Stelle. Das ist der Fundort bei Lazy Lake in der Koordinate G6:

Östlich von Lazy Lake und westlich des Sees findet ihr ein verstecktes „F“ (rechts grün im Bild).

Verstecktes "O" finden

Schließt acht von elf Herausforderungen aus „Offene Gewässer“ ab, um den Ladebildschirm für das versteckte „O“ freizuschalten. Im Hintergrund des Bildes seht ihr den Buchstaben unterhalb des Steges am Haus, ziemlich mittig der Szenerie. Begebt euch in den Norden von Craggy Cliffs bei den Koordinaten E1, wo sich das „O“ versteckt:

Begebt euch unter das Haus an die markierte Stelle und schnappt euch das „O“.

Verstecktes "R" finden

Wenn ihr acht von elf Herausforderungen in „Im Schlürfsaft geschmiedet“ absolviert, erhaltet ihr einen neuen Ladebildschirm mit einem Buchstaben. Dieses Mal handelt es sich um das versteckte „R“, das im östlichen Teil von Slurpy Swamp unter einem Gerüst zu finden ist. Hier der Fundort:

Unter dem großen Abwasserrohr findet ihr das versteckte „R“.

Verstecktes "T" finden

Absolviert acht von elf Herausforderungen aus der Kategorie „Dockdeal“, um den nächsten Ladebildschirm mit versteckten Buchstaben zu finden. Das versteckte „T“ findet ihr im Süden von Dirty Docks. Hier stehen zwei orangefarbene Kräne und in deren Mitte eine graue Plattform mit mehreren Etagen. Ganz oben darauf findet ihr das versteckte „T“. Das Bild hilft euch bei der Suche:

Begebt euch für das versteckte „T“ auf das graue Gerüst im Süden von Dirty Docks.

Verstecktes "N" finden

Ein verstecktes „N“ findet ihr südwestlich von Holly Hedges in einer Lagerhalle bei der Koordinate B5. Im Bild seht ihr die orangefarbenen Mülleimer, neben denen der Buchstabe erscheinen wird.

Das versteckte „N“ taucht neben diesen Mülleimern auf.

In Kürze werden alle weiteren Fundorte der Buchstaben veröffentlicht. Wir werden diesen Guide daraufhin veröffentlichen, damit ihr alle Letter stets einsammeln könnt. Pro Woche könnt ihr Jagd auf einen von acht Buchstaben machen.

Habt ihr eigentlich schon alle Orientierungspunkte auf der Karte entdeckt? Wir zeigen euch alle Fundorte in der folgenden Bilderstrecke:

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.