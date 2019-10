von: Marco Tito Aronica (23. Oktober 2019)

Alle Trophäen und Erfolge im Leitfaden | Call of Duty: Modern Warfare

Das Reboot von Call of Duty: Modern Warfare bietet einige grundverschiedene Modi, allerdings beschränken sich die Trophäen und Erfolge fast ausschließlich auf die Einzelspielerkampagne und besonders viele Errungenschaften gibt es zur Veröffentlichung auch nicht. Wir listen euch hier alle Trophäen und Erfolge übersichtlich auf und versorgen euch künftig mit Guides und Videos dazu.

Die Trophäen und Erfolge in Call of Duty: Modern Warfare stellen vor allem eure Fähigkeiten in der Kampagne auf die Probe.

Trophäen und Erfolge von CoD Modern Warfare

Die Liste ist mit 28 Trophäen auf der PS4 und 27 Erfolgen auf der Xbox One sehr überschaubar. Was euch mit einem ersten Blick auf die Tabelle unten auffallen wird, sind die Errungenschaften, die sich ausschließlich auf die Kampagne fokussieren. Während der Koop-Modus wenigstens ein Achievement aufweist, bleiben Trophäen und Erfolge im Online-Multiplayer aus. Ganz allgemein werdet ihr einige Missionen auf bestimmte Weise abschließen und die Kampagne auf den höchsten Schwierigkeitsgraden „Veteran“ oder „Realismus“ meistern müssen. Auf der PlayStation 4 sieht die Aufteilung wie folgt aus:

Bronze-Trophäen: 7

Silber-Trophäen: 15

Gold-Trophäen: 5

Platin-Trophäe: 1

Nachfolgend findet ihr alle Freischaltbedingungen der Trophies und Achievements von Call of Duty: Modern Warfare. Nach der Veröffentlichung werden wir Tipps ergänzen und Guides verlinken, damit ihr die 100% sicher abschließen könnt. Geordnet haben wir die Trophäen von Bronze bis Platin. Spoiler müsst ihr keine befürchten, es gibt keine versteckten Errungenschaften.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Zum Entschärfen „BUMM“ drücken Entschärft drei Stolperdrähte durch Explosionen. Bronze tba Kletterorgie Tötet drei Feinde von einer Leiter aus. Bronze tba Ohne Bande Neutralisiert das MG in „Kriegsnebel“ mit einer Splittergranate. Bronze tba Wallhack Verhindert, dass es Alpha 3-2 erwischt. Bronze tba Circustour Tötet mindestens einen Feind im The Reading Place, Aural Chic und beiden U-Bahn-Stationen. Bronze tba Licht aus Schaltet in „Lichter aus“ in vier Gebäuden den Strom ab. Bronze tba Asche zu Asche Verbrennt vier Feinde mit einem einzigen Molotowcocktail. Silber tba Langer Weg nach unten Bringt einen Helikopter durch Abschießen des Piloten zum Absturz. Silber tba Effektiv Tötet einen Feind durch einen direkten Treffer mit einer Rauchgranate. Silber tba Teestunde Schließt die Einzelspieler-Kampagne auf beliebiger Schwierigkeitsstufe ab. Silber tba Tot stellen Tötet alle Feinde im Feld mit den Leichen in „Eingebettet“. Silber tba Lieblingsstein Benutzt nur einen Mauerstein und bringt den bis zum Ende von „Eingebettet“. Silber tba Zuwendung von oben Zerstört in „Botschaft“ vier Trucks mit vier Drohnenangriffen, bevor sie ihr Ziel erreichen. Silber tba Boxenstopp Stoppt drei MTW mit Hadirs Scharfschützengewehr. Silber tba Fahrunterricht Erschießt den Fahrer des Selbstmordtrucks. Silber tba Zwei auf einen Streich Tötet beide Soldaten mit einem Schuss in „Vor der Haustür“. Silber tba Tunnelratte Beendet die Tunnel in „Wolfsbau“ nur mit einer 1911. Silber tba Knapp entkommen Lasst euch nicht vom Scharfschützen treffen, wenn ihr aus der Gefangenschaft flieht. Silber tba Du hast da was im Gesicht Spuckt Barkov an. Silber tba Fliegender Wechsel Erreicht mindestens einen Abschuss mit acht verschiedenen Waffen beim Meistern von „Alte Kameraden“. Silber tba Sprengköpfe auf Hohlköpfe Erreicht den Eingang von Barkovs Labor nur mit Drohnenangriffen. Silber tba Buschbrand Holt einen fliegenden Helikopter mit einem Molotowcocktail runter. Gold tba Aus der Schusslinie Schließt jede Einzelspieler-Mission auf der Schwierigkeit „Veteran“ oder „Realismus“ ab. Gold tba Disziplin am Abzug Verletzt in „Piccadilly“ keine Zivilisten. Gold tba Goldener Weg Beendet „Stadthaus“, ohne getroffen zu werden und mit einem Schuss pro Bedrohung. Gold tba Die Nacht gehört uns Tötet alle Feinde bei Kirche, Uhrenturm und Pool, ohne dass einer Verstärkung rufen kann. Gold tba

DLC-Trophäen-Pack 1: Spezialeinheit

Eine Trophäe für den Modus „Spezialeinheiten“ wird auf den Konsolen separat aufgelistet, daher haben wir diese hier ebenfalls getrennt von den anderen Erfolgen geteilt.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Befreiung Schließt alle Spezialeinheit-Missionen ab. Bronze tba

Für einige dieser Herausforderungen werdet ihr Missionen der Kampagne vermutlich mehrere Male wiederholen müssen. Im besten Fall schraubt ihr den Schwierigkeitsgrad ganz herunter, damit ihr es euch nicht unnötig schwer macht. Bevor ihr „Realismus“ auswählt, solltet ihr euch „Veteran“ vornehmen. Es gibt hier einige Stellen, die euch vor Probleme stellen werden, aber unmöglich ist das keineswegs.

