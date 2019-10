Haptisches Feedback: Rumble gibt es seit den Tagen des N64. Sony möchte nun jedoch den nächsten Schritt gehen. So sollt ihr mit dem Controller der PS5 etwa genau unterscheiden können, ob ihr in Fifa gerade über den Rasen lauft oder in einem Rennspiel über Schotter fahrt. Die Rumble-Rückmeldungen eures Controllers sollen dementsprechend anders aussehen. Ihr sollt also in euren Händen fühlen können, was ihr im Spiel seht.