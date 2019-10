von: Marco Tito Aronica (25. Oktober 2019)

Namen ändern - so klappts dank Activision-ID | Call of Duty: Modern Warfare

Spielt ihr eure erste Runde im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare, wird euch womöglich auffallen, dass der Name eures „Call of Duty“-Accounts (Activision-ID) angezeigt wird und nicht etwa eure PSN-ID oder der Xbox-Gamertag. Daher wollen viele von euch ihren Namen ändern und das ist auch in wenigen Schritten möglich. Wir zeigen euch, wie das geht.

Ihr wollt euren Namen ändern? In CoD Modern Warfare ist das sogar möglich!

Namen ändern und Activision-ID wechseln

Da es eine neue Crossplay-Funktion gibt, müsst ihr euch im Shooter über euren „Call of Duty“-Account mit anderen Spielern vernetzen. Dementsprechend wird die Activision-ID angezeigt und nicht der Name, den ihr auf der Konsole oder am PC üblicherweise verwendet. Das sorgt für Verwirrung, doch wir haben eine gute Neuigkeit für euch: Ihr könnt diesen Namen ändern und das ist einfach und schnell erledigt. So gehts:

Ruft mit callofduty.com/de die offizielle Seite von Modern Warfare auf. Klickt oben rechts auf „Anmelden“ oder „Jetzt abonnieren“, falls ihr euch noch nicht registriert habt. Über mobile Geräte klickt ihr oben rechts auf die drei Striche und wählt selbige Optionen. Habt ihr euch eingeloggt oder registriert, klickt ihr auf den Pfeil neben eurem Namen und wählt „Basic Info“ aus. Auf mobilen Geräten ist es das Profil > „Basic Info“. Im letzten Schritt klickt ihr auf „BEARBEITEN“ (oder „EDIT“) neben eurer Activision-ID. Hier könnt ihr den Namen ändern und den Fortschritt speichern, indem ihr euer Passwort erneut eingebt - siehe Bild oben.

Bei der ersten Anmeldung erhalten einige Spieler eine Meldung mit den Daten ihres „Call of Duty“-Accounts. Hier könnt ihr euren Namen ändern, indem ihr einen Token eintauscht. Genau genommen handelt es sich hier um euren Anzeigenamen. Allerdings erhalten nicht alle diese Meldung, weshalb ihr den beschriebenen Umweg über die offizielle Seite nehmen müsst.

Egal, welcher Name bei diesem Kill per Messerwurf auftaucht, demütigend ist er allemal:

Es kommt vor, dass euer alter Name noch eine Weile angezeigt wird. Erst beim nächsten Login wird eure neue Activision-ID auch angezeigt. Mitten im Spiel wird das auch nicht funktionieren. Schließt die Anwendung und startet sie neu. Erst dann wird euer neuer Name angezeigt.

