von: Marco Tito Aronica (05. Dezember 2019)

In „Bevorstehendes Chaos“ müsst ihr bei drei farbigen Stahlbrücken tanzen. In Fortnite gibt es gleich mehrere dieser Überführungen, wo ihr eine grüne, gelbe und rote Stahlbrücke findet, markieren wir euch in diesem Guide auf der Karte.

Hier findet ihr die grüne, gelbe und rote Stahlbrücke

Kapitel 2 schreibt die neunte Woche und schickt euch in „Bevorstehendes Chaos“ auf die Suche nach farbigen Stahlbrücken. Genauer gesagt verlangt die Herausforderung folgendes von euch: „Tanze auf der grünen Stahlbrücke, der gelben Stahlbrücke und der roten Stahlbrücke.“ Begebt euch zu den markierten Fundorten auf der Karte und wählt ein beliebiges Tanz-Emote aus.

In fast jeder Himmelsrichtung gibt es eine Stahlbrücke - tanzt auf ihnen!

Die rote Stahlbrücke findet ihr bei den Koordinaten D3/D4. Die Überführung liegt genau zwischen Pleasant Park und Salty Springs. Im Osten der Karte liegt die grüne Stahlbrücke, genau auf der Grenze der beiden Koordinaten F4 und G4. Landet für diesen Abschnitt der Mission etwas weiter östlich von Frenzy Farm. Die gelbe Stahlbrücke hingegen, liegt östlich von Misty Meadows bei der Koordinate F7.

Denkt daran, die farbigen Stahlbrücken nicht einfach nur zu besuchen, sondern auch auf ihnen zu tanzen. Sollte euer Fortschritt nicht sofort registriert werden, solltet ihr etwas zentraler auf der jeweiligen Stahlbrücke stehen und dann ein beliebiges Emote auswählen. Als wir zum Beispiel auf den Stahlträgern gelandet sind und getanzt haben, wollte die Mission unseren Fortschritt nicht so recht akzeptieren - ganz schön frech!

