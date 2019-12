von: Laura Heinrich (13. Dezember 2019)

Manchmal werden Wünsche erfüllt, von denen wir nicht mal wussten, dass wir sie haben. Mit der Version 1.59.73.1020 hat die Baby-Yoda-Statue aus der Star-Wars-Serie 'The Mandalorian' Einzug in die Sims 4 gefunden. Wo ihr sie findet und wie ihr die Statue verändern könnt, zeigen wir euch hier.

Wenn ihr auch solche Fans seid wie wir, baut euch doch bei Sims 4 einen Baby-Yoda Schrein.

Voraussetzungen für die Star-Wars-Statue

Derzeit ist die Statue nur für PC-Spieler verfügbar. Damit ihr sie freischalten könnt, müsst ihr auf die Version 1.59.73.1020 updaten. Danach kann das Spiel ganz normal gestartet werden. Wie üblich, werden zusätzlich eure Mods deaktiviert. Solltet ihr welche benutzen, müsst ihr sie wieder aktivieren und das Spiel neu starten, bevor ihr sie wieder anwenden könnt.

Sobald das Update für Konsolenspieler ebenfalls herauskommt, geben wir euch hier Bescheid.

Wo finde ich die Statue?

Geht in den Bau- und Kaufmodus und klickt in der Hauptkategorie Deko auf Skulpturen. Dort findet ihr die Statue eines Kindes in Form eines kleinen Baby-Yodas. Sie kostet 504 Simeleons und ihr könnt sie auf eurem gesamten Grundstück platzieren. Ihr könnt sie entweder auf den Boden, auf die Erde oder auf verschiedene Tische und Kommoden stellen.

Nicht nur in Spielen, sondern auch im echten Leben wünscht sich so mancher die Figuren ansehen und bestaunen zu können. Diese Möglichkeit bietet uns ab dem Jahr 2020 die Disney-World in Orlando.

Wer besonders kreativ sein möchte, kann sich auch mit den Bauoptionen zum Drehen, Vergrößern und Verkleinern der Objekte austoben und einen riesigen Baby-Yoda platzieren. Benutzt dazu die Taste ß zum Verkleinern und die Taste ´ zum Vergrößern. Im Normalfall liegen die beiden Tasten direkt nebeneinander.

Falls jemand auf Geschenkesuche ist, haben wir hier eine kleine Auswahl aus dem Star-Wars Franchise. Ob ihr jemanden eine Freude macht oder euch selbst beschenkt, sei dahingestellt. Glücklich macht definitiv beides.

