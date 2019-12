von: Marco Tito Aronica (16. Dezember 2019)

In Fortnite möge nun die Macht mit euch sein, denn im Rahmen der „Star Wars“-Herausforderungen müsst ihr TIE-Jäger-Absturzstellen finden und dort euren Banner aufstellen. Wir möchten euch die Fundorte aller fünf Absturzstellen zeigen und verraten, wie ihr sie mit eurem Banner beansprucht.

Fundorte aller TIE-Jäger-Absturzstellen

Insgesamt fünf TIE-Fighter sind auf der Karte abgestürzt und werden nun von Sturmtrupplern bewacht. Die Fundorte der TIE-Jäger-Absturzstellen erkennt ihr nach dem Sprung aus dem Battle Bus schon an leichten, schwarzen Rauchschwaden. Wenn ihr nicht lange suchen wollt, könnt ihr die Fundorte hier auf der Karte finden:

Die pinken Kreise markieren euch die Fundorte der TIE-Jäger-Absturzstellen in Fortnite.

Die TIE-Jäger-Absturzstellen sind nur im Solo-, Duo- oder Team-Modus auffindbar. Außerdem rotieren die Fundorte nicht, die abgestürzten TIE-Fighter und Sturmtruppen sind immer an diesen markierten Orten zu finden.

Star Wars X Fortnite: Schaut euch hier den Trailer zum Event an:

Banner aufstellen - so klappts

Die „Star Wars“-Herausforderung verlangt Folgendes von euch: „Stelle dein Banner auf, um TIE Jäger Absturzstellen zu erobern.“ Aufgeteilt ist der Auftrag in drei Phasen, in denen ihr immer Absturzstellen erobern müsst. Prägt euch die markierten Fundorte oben also gut ein und stottert sie nach für nach ab.

Zu spät gekommen: Hier hat schon jemand seinen Banner an einer Absturzstelle aufgestellt.

Wollt ihr euren Banner aufstellen, müsst ihr die Sturmtruppler erledigen, die in der Nähe der TIE-Jäger-Absturzstellen patrouillieren. Aber Vorsicht! Die Stormtrooper haben in Fortnite, im Gegensatz zu den Filmen, ordentlich viel Zielwasser getrunken und können euch schnell überrennen. Wir empfehlen euch erst einmal zu looten und aus der Ferne gegen die Sturmtruppler zu kämpfen.

Auch wenn ihr landet solltet ihr vorsichtig sein und eher etwas weiter weg von der TIE-Jäger-Absturzstelle landen, denn die Feinde nehmen euch früh ins Visier und schießen euch oft schon in der Luft ab.

